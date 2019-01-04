А-а-а! Новогодние дела, которые хорошо было делать... осенью

Зимние праздники близятся к концу и хорошо, если вы успели сделать все, что запланировали заранее. Но если вдруг в самый отвественный момент вы обнаружили, что забыли нечто важное, то самое время запланировать их на следующий год заранее. Вам понадобится программа-календарь (приложение для смартфона или функция почты, например gmail), в которую стоит сразу же завести соответствующие события на будущий год, пишет портал Houzz.ru.

Важно: Задумайтесь и сразу же ставьте удобное лично вам время для напоминания. Если дело "выскочит" в неурочный час (когда вы будете за рулем, например), вы его просто проигнорируете. Как понять, какое время удобное? Все просто: если вечера субботы вы обычно проводите вне дома, не нужно делать напоминания "что-то поискать за компьютером" на это время.

Забронировать "место встречи" Нового Года

Foto: PantherMedia/Scanpix

Когда напомнить: 14–15 сентября 2019 года (выходные), в 20.00

Если вы имеете привычку улетать на каникулы в другую страну — билеты и жилье на Airbnb вы, скорее всего, забронировали еще в июне. Если нет, то крайний разумный срок покупки авиабилетов на длинные каникулы — середина сентября.

Что делать: Запланировать несколько часов на поиски направления, подходящих билетов и жилья.

Приобрести новогодний наряд — сразу после Хэллоуина

Foto: PantherMedia/Scanpix

Когда напомнить: 3–4 ноября 2019 года (выходные)

В ночь с 30 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Последний праздник перед Новым годом, после которого торговые сети меняют оформление на рождественское и вывешивают на рейлы праздничные коллекции. Толп в примерочных пока нет, все размеры в наличии.

Что делать: Продумать образ, отправиться на шоппинг. Если сразу платье мечты не найдется, купите хотя бы алые трусы (есть примета, что если встретить Новый год в них, загаданное желание исполнится).

Подумать о подсветке загородного дома

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Когда напомнить: 2-3 ноября 2019 года (выходные) в 20.00

Монтаж уличных гирлянд нежелательно производить при температуре ниже 13 градусов — гирлянды (независимо от типа) дубеют на морозе. Оптимальное время для развески гирлянд — конец ноября.

Что делать: Найти подрядчика, просчитать проект подсветки для вашего дома, забронировать монтаж на конец ноября.

Купить в зарубежных интернет-магазинах подарки и декор

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Когда напомнить: 9–10 ноября 2019 года (выходные) в 20.00

Бесплатная доставка с "Алиэкспресса" в Латвию легко может занять пару месяцев, даже если вы успели заказать необходимое до всех этих "черных пятниц" и "дней всемирного шопинга" (как это случилось в нашем случае. - Прим. ред.). Да и многие другие небольшие интернет-магазины предупреждают, что перед Рождеством срок доставки может увеличиться. Так что продумывайте покупку подарков заранее - сэкономите себе кучу нервов.

Что делать: Потратить несколько часов на поиски интересных товаров, сложить их в корзину — дождаться старта акций 11 ноября.

Организовать адвент-календарь

Когда напомнить: 16 ноября 2019 года (суббота) в 20.00

Смысл традиции в том, чтобы с 1 по 25 декабря открывать окошки, находить игрушку и так считать дни до Рождества. Купить готовый или смастерить — решайте сами: в продаже не встретишь вариант на 31 день. Если будете мастерить адвент-календарь сами, можете заложить полноценный месяц.

Что делать: 16 ноября посетить сайты интернет-магазинов, сравнить, выбрать и заказать доставку адвент-календаря.

Либо запишите другую задачу — составить список покупок и приобрести все для мастер-класса. У вас будут еще одни выходные 23–24 ноября, чтобы сделать адвент-календарь своими руками.

Испечь ромовый рождественский кекс

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press

Когда напомнить: 24 ноября 2019 года (воскресенье) в 20.00

По рецепту итальянский кекс готовят заранее: чем дольше он хранится, тем более плотным и ароматным становится. Рецепты различаются: в одних кекс просто выпекают и "выдерживают" в бумаге и фольге месяц (ром добавляют в процессе приготовления). По другим — каждые три дня в течение всего месяца продолжают пропитывать крепким спиртным. Так или иначе, готовить такой кекс нужно заранее и дать ему "набрать силу".

Что делать: Свериться с рецептом. Понять, есть ли в доме все необходимые ингредиенты. Запланировать на следующие выходные кулинарный эксперимент.