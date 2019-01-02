Без проблем и лишней грязи - как правильно выкинуть елку

Праздники плавно подходят к концу и настает пора избавляться от елок. И лучше всего это делать правильно - не мешая остальным жильцам и не создавая хаос около контейнеров с отходами.

Портал Riga.lv подготовил информацию о возможностях вывоза елок, которые предлагает обслуживающее предприятие Eco Baltia.

Жители Риги, чьи жилые дома находятся в ведении SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", могут разместить деревья рядом с контейнерами для бытовых отходов, и для них вывоз елок будет бесплатным.

В остальных случаях рижанам будет предоставлена услуга вывоза елок по цене 2 евро/шт. (без НДС). Для сбора рождественских елок будут организованы отдельные маршруты, поэтому жителям предлагается заранее подать заявку на услугу по телефону: 8717 или по электронной почте info@ecobaltiavide.lv.

Елки, собранные у населения, не будут утилизироваться на свалках, будут организованы более экологичные решения для их утилизации, например, некоторые станут дровами, другие – кормом в оленьих садах, а некоторые – биологическими отходами.

Кроме елок уделите особое внимание разного рода израсходованной пиротехнике при выбрасывании ее в контейнеры для бытовых отходов. Перед тем как ее выбросить, обязательно нужно убедиться, что пиротехника, купленная для праздничного салюта, действительно израсходована и уже не является взрывоопасной. Так как "неотстрелянная" пиротехника огнеопасна, из-за нее контейнер может загореться в любой момент, в том числе во время его транспортировки. Неизрасходованную пиротехнику рекомендуется или отстрелять до конца, или сдать обратно продавцу.

Что касается упаковки от праздничных подарков – бумаги, коробок, пакетов, – просим их сортировать и выбрасывать в специальные контейнеры (это относится к тем домам, жильцы которых предпочли сортировать отходы): бумагу – к бумаге, а пластмассу – к пластмассе. Это позволит уменьшить объем обычных бытовых отходов, а соответственно и расходы по вывозу отходов для всего дома.