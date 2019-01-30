Как использовать пространство над дверью с пользой

Думаете, что ваша квартира полностью использует свои ресурсы для хранения? Подумайте еще раз и посмотрите наверх. У вас, скорее всего, есть хотя бы один дверной проем с небольшим дополнительным пространством над ним, не так ли? Теперь у вас есть шанс превратить его в нечто полезное. Может быть, это будет ваша новая мини-библиотека, там появится сад, или вы будете использовать это место для хранения полотенец в вашей крошечной ванной комнате, пишет портал FurnishHome.

Хранение книг

Если ваши книги разбросаны по всей квартире, а места для полноценной библиотеки нет, воспользуйтесь примером на этом фото.

Вырастите над дверью сад

Думаете, что у вас нет места для комнатных растений? Подумайте еще раз и добавьте полку над дверью. Это место может стать вашим идеальным садом.

Держите чистые полотенца повыше

Если у вас крошечная ванная, которой не хватает мест для хранения, вы знаете, как трудно найти полку для чистых полотенец. Используйте пространство, которое у вас есть, установив полку над дверью для хранения полотенец.

Организуйте наверху хранение документов

Этот пример показывает, где можно хранить документы и прочие бумаги, если ваш домашний офис не так велик, как хотелось бы. Все аккуратно спрятано в простых, но симпатичных ящиках для хранения. А поскольку вам не часто нужны такие вещи, как старые фотографии и особо важные документы, вам не будет трудно хранить их так высоко.

Воспользуйтесь преимуществами всего дверного проема

Если у вас есть возможность, попробуйте встроенный вариант, который позволяет использовать не только верхнюю часть двери, но и всю дверную коробку для хранения кухонных принадлежностей, декоративных блюд и кулинарных книг.

Надстройте полки над дверью кладовки или гардеробной

Здесь вы тоже можете выжать больший КПД. Это одинаково хорошо работает с постельным бельем и прочим текстилем, аксессуарами, туфлями или сумками.