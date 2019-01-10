Как избавить пластиковые контейнеры от противного запаха

Существуют "сухие" и "мокрые" способы избавления от неприятного запаха баночек и коробочек из пластика. Если вам пока жаль выбрасывать контейнер, то попробуйте один из советов по его чистке, которые предлагает портал FurnishHome. Но вначале основательно вымойте контейнер горячей водой.

Сухая чистка пластиковых контейнеров Положите в контейнер смятую газету. Накройте его крышкой. Газета впитает все запахи.

Положите в контейнер кофе. Можно взять зерна кофе или молотый кофе, в ход пойдет даже кофейная гуща. Кофе вытянет из посуды неприятный запах.

Положите в контейнер древесный уголь. Закройте контейнер крышкой. Древесный уголь – хороший адсорбент запахов. Протрите контейнер с запахом лимонной кожурой. Паста на воде Добавьте к соде воды, протрите контейнер и не смывайте пасту сутки. После этого сполосните контейнер. Водные растворы для устранения запаха от контейнера В контейнер налейте воды, капните средство для мытья посуды и добавьте ¼ стакана уксуса. Закройте контейнер крышкой, потрясите, снимите крышку. Через 3 часа контейнер ополосните. Вместо уксуса можно взять ванилин, всего щепотку.

В контейнер с горячей водой налейте жидкость для мытья посуды, одну или две ложки. Оставьте намокать на ночь. Наутро контейнер сполосните. В заключение, важный совет: споласкивайте контейнеры вначале холодной водой, тогда запах пищи меньше впитывается. Еще более важный совет: не используйте контейнеры из пластика для пищи очень долго. Храните лучше в них какие-нибудь мелочи. Для пищи купите стеклянные контейнеры.