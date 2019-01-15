Как правильно стирать зимний шарф и не повредить его

Delfi Dom Sad
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Как правильно стирать зимний шарф и не повредить его
Foto: AP/Scanpix

Шарфы и их стирка — деликатный вопрос. Большая часть шарфовладельцев боится сотворить с ними "что-то не то", поэтому откладывает стирку "на потом". Другие стирают его как обычную рубашку — и неизбежно портят. А ведь шарф — одна из самых грязных частей вашего гардероба и его надо стирать довольно часто! Как правильно это делать?

Стирать шарф не просто, а супер-просто — надо лишь немного времени, терпения, холодной воды и детского шампуня. Если шампуня нет, можно взять хорошее и деликатное мыло… но шампунь дешевле и работает ничуть не хуже.

Наполните тазик холодной водой, добавьте немного шампуня. Размещайте шампунь, пока он не растворится, и поместите в воду шарф. Дайте ему «настояться» в течение десяти минут, затем вылейте воду, оставив шарф в тазике. Налейте еще воды и аккуратно, не оказывая никакого давления на ткань, прополоскайте шарф и слейте воду. Снова налейте… и повторяйте процедуру, пока шарф не очистится от мыльной воды.

Затем аккуратно надавите на него, осторожно выдавливая воду и положите сушиться. Выжимать с силой шарф нельзя! Нельзя его стирать с другими шарфами, а также с другим бельем — один шарф, один тазик, одна вода… один шампунь.

Так можно стирать шарфы из любой ткани — от шелка до шерсти, не говоря уже про кашемир или вискозу.

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Delfi Dom Sad

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