Как правильно защитить свою одежду и обувь от зимней погоды

Слякоть и солью, которой обрабатывают дороги, могут причинить ущерб вашему зимнему гардеробу, пишет Good Housekeeping и рассказывает, как быстро убрать с одежды и обуви солевые пятна.

Пальто

Сначала проверьте инструкцию по уходу, так как большинство пальто можно только сдавать в химчистку. Если вы заметили солевое пятно на шерстяном или замшевом пальто, не пытайтесь замыть его водой, а почистите маленькой жесткой щеткой, и сделайте это как можно скорее.

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Брюки

Если их можно стирать, как можно скорее промойте испачканный солью участок холодной водой. А если пятно уже высохло, то вам придется замочить брюки на ночь, а затем постирайте их в соответствии с инструкцией по стирке. Если же рекомендуется только сухая чистка, то при сдаче брюк в химчистку нужно обратить внимание ее работников на соляные пятна, чтобы их специально обработали.