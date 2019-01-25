Как с помощью обычной картошки удалить ржавчину с чугунной сковороды

Delfi Dom Sad
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Как с помощью обычной картошки удалить ржавчину с чугунной сковороды
Foto: Shutterstock

Даже чугунные сковородки можно спасти! Наш любимый способ решения проблемы ржавчины на чугунных сковородках это… сырой картофель! Кто бы мог подумать, что мы найдем ответ на такой важный вопрос в столь популярном корнеплоде, пишет портал FurnishHome.

Чтобы очистить посуду от ржавчины, разрежьте картофель пополам (вдоль или поперек, в зависимости от размера поверхности). Опустите место разреза картофеля в средство для мытья посуды (любое чистящее средство) или пищевую соду и протрите им ржавую область. Повторяйте до тех пор, пока ржавчина не будет удалена, а затем промойте и высушите картофель.

Как это работает? Картофель содержит щавелевую кислоту, которая помогает разрушить ржавчину. Этот картофельный трюк невероятно удобен (и нетоксичен!). А его использование не ограничивается чугуном — вы можете использовать его для удаления ржавчины с противней, ножей и других бытовых инструментов.

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Delfi Dom Sad

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