Как с помощью обычной картошки удалить ржавчину с чугунной сковороды

Даже чугунные сковородки можно спасти! Наш любимый способ решения проблемы ржавчины на чугунных сковородках это… сырой картофель! Кто бы мог подумать, что мы найдем ответ на такой важный вопрос в столь популярном корнеплоде, пишет портал FurnishHome.

Чтобы очистить посуду от ржавчины, разрежьте картофель пополам (вдоль или поперек, в зависимости от размера поверхности). Опустите место разреза картофеля в средство для мытья посуды (любое чистящее средство) или пищевую соду и протрите им ржавую область. Повторяйте до тех пор, пока ржавчина не будет удалена, а затем промойте и высушите картофель.

Как это работает? Картофель содержит щавелевую кислоту, которая помогает разрушить ржавчину. Этот картофельный трюк невероятно удобен (и нетоксичен!). А его использование не ограничивается чугуном — вы можете использовать его для удаления ржавчины с противней, ножей и других бытовых инструментов.