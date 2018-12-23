Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

Приближается время зимних праздников и редко какой дом или офис остался без праздничной елки. Кто-то выбирает елку в горшке, кто-то покупает на традиционных базарчиках, а у кого-то традиция — самому отправиться в лес за елкой. Но все хотят, чтобы она оставалась красивой, свежей и не осыпалась до окончания праздников.

Естественно, если вы хотите дольше сохранить новогоднюю елочку, следует покупать ее как можно позже. Обычно срубленные хвойные деревца появляются уже в начале декабря, но рекомендуется сделать покупку не ранее чем за пару-тройку дней до наступления католического Рождества.

Елочке, принесенной с улицы, необходимо привыкнуть к комнатной температуре. Подержите деревце некоторое время в прихожей у входной двери.

Обновите срез (угол - 45 градусов) срубленного деревца топориком или ножовкой, освободите низ ствола от коры на 8-10 см.

Вы можете сохранить елку подольше, если установите ее в ведро с песком или суглинком. Запаситесь этим наполнителем заранее или поищите в строительных и цветочных магазинах.

Полейте песок для новогодней елки слегка подсоленной водой из расчета 1 л жидкости на ведро песка.

Регулярно поливайте деревце, не позволяя песку засыхать. Раз в пару дней используйте питательный раствор: столовую ложку сахарного песка, таблетку ацетилсалициловой кислоты, щепотку желатина на 3 л отстоянной водопроводной воды.

Время от времени опрыскивайте хвою водой, чтобы иголки не осыпались. Отличный способ как можно дольше сохранить новогоднюю елочку – остановить свой выбор на хвойном деревце в контейнере. В этом случае следует покупать растение у продавца с хорошей репутацией и убедиться, что корневая система не повреждена, ветки сохранили эластичность.

Не следует устанавливать елку вблизи отопительных приборов (у печки, бойлера, радиатора, отопительных приборов и др.)

Елка осыпается быстрее, если находится в месте, где часто меняется температура (например, у входных дверей или если ее несколько раз заносили и выносили из помещения), сквозняк, у вентиляторов.

Вынесите елку в контейнере после новогодних праздников в прохладное помещение, например, на лоджию. Весной ее можно будет прикопать в тенистом месте дачного участка, не вынимая из контейнера.

Простой способ несколько лет иметь под рукой красивое украшение новогоднего интерьера и забыть о проблеме сохранения новогодней елки – искусственное хвойное деревце. Качественные современные имитации выглядят чрезвычайно привлекательно. Ель искусственная может стать основным декоративным элементом праздника, а для распространения по дому неповторимого хвойного эфира будет достаточно венка или букета из живых сосновых веток.

Полезные советы