На счастье: как собрать осколки с пола

Delfi Dom Sad
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На счастье: как собрать осколки с пола
Foto: Shutterstock

Ни один семейный праздник не обходится без разбитой посуды. К тому же, это происходит в самый неподходящий момент. Портал Purewow.com предлагает совет, как быстро собрать осколки с пола, чтобы никто из ваших гостей не поранился.

Если разбивается стакан, тарелка или кружка, осколки обычно разлетаются в разные стороны. Не так уж легко собрать их при помощи щетки. Особенно трудно найти и удалить все мелкие осколки.

Интересно, что в такой ситуации может пригодиться... кусочек хлеба! Поры в хлебе хорошо "захватывают" кусочки стекла. Сначала соберите большие осколки руками. Затем проведите хлебным мякишем по поверхности, чтобы собрать маленькие осколки.

Конечно, вместо хлеба можно использовать также пористую губку.

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Delfi Dom Sad

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