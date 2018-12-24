Он не безразмерный. Как сделать так, чтобы в холодильник влезало больше

Delfi Dom Sad
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Подберите соответствующие контейнеры для еды
Он не безразмерный. Как сделать так, чтобы в холодильник влезало больше
Foto: Shutterstock

В ближайшие несколько дней вы совершенно определенно будете много готовить. И заставлять полки в холодильнике разнообразными закусками и салатами. Мы расскажем вам, как вместить в холодильник все приготовленное (и еще чуть-чуть).

Для того, чтобы начать складировать на полках в холодильнике необходимые продукты, нужно сначала убрать из холодильника то, чему там не место.

Освободите место на полках

Он не безразмерный. Как сделать так, чтобы в холодильник влезало больше
Foto: Shutterstock

Уберите из холодильника картофель (там он только потемнеет и станет сладким) и лук и чеснок (иначе они очень быстро прорастут). Не место в холодильнике и помидорам – там они вянут быстрее, нежели если вы будете держать их при комнатной температуре. Бананы тоже не стоит хранить в холодильнике – они потемнеют.

Кроме овощей и фруктов, которым не место на полках, из холодильника стоит убрать всю газировку и минеральную воду. Сложите их в шкаф или кладовку, а когда решите их пить, просто добавьте в стакан льда.

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Подберите соответствующие контейнеры для еды

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Delfi Dom Sad

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