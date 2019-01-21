Отклеиваются обои после ремонта: почему и что с этим можно сделать?

Ремонт формально завершен, но по факту он, кажется, вечен — то и дело отклеиваются недавно приклеенные обои… почему? И что надо сделать, чтобы этот кошмар прекратился?

Самый очевидный ответ на вопрос "что сделать с отклеивающимися обоями" звучит просто: приклеить их обратно. Да, конечно — но только после того, как станет ясно, почему, собственно, они отклеиваются. Если не ответить на этот вопрос и не принять мер, "подклеивать" обои можно вечно.

Распространенные причины отклеивания обоев

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Есть шесть основных причин, по которым внезапно начинают отклеиваться недавно поклеенные обои. Или не недавно — иногда обои начинают жить своей жизнью далеко не сразу.

Наиболее распространенная: абсолютно неподходящие условия, в которых производилась поклейка. Если в помещении холодно и очень сыро одновременно — что не новость для нашего климата — есть высокая вероятность того, что обои скоро "пойдут пузырями" и их придется переклеивать.

Вторая по распространенности причина — плохая готовность стен. Возможно, обои клеились на старые обои или на побелку с краской. Возможно, стены не были предварительно тщательно грунтованы. Возможно, обои в спешке клеили на влажные поверхности.

Обои могут отклеиваться из-за дефекта стен, эта проблема характерна для новостроек и, наоборот, очень старых домов, стены в которых начинают жить своей жизнью. Проблема также может быть в плохо смонтированных гипсокартонных стенах (особенно — в стыках).

Иногда люди при оклейке не соблюдали в полной мере инструкцию. Эта проблема часто настегает особенно опытных мастеров, в руки которых попали незнакомые им до этого момента бренды со своими "милыми особенностями".

Наконец, при поклейке клей банально наносился недостаточно равномерно. Особенно легко допустить эту ошибку, если орудовать кисточкой, а не валиком.