Пробуйте на следующей вечеринке: 10 старинных игр, в которые больше никто не играет

Некоторые игры живут столетиями — шахматы там, или футбол. Некоторые рождаются и умирают, всеми забытые. Вот как раз про последние мы и поговорим. Хотите удивить коллег на следующем корпоративе? Предложите сыграть в одну из этих игр, ведь в каждую из них люди когда-то играли десятки, а то и сотни лет. Проверено, что называется, мудростью веков!

1. Ты там, Мориарти?

Игра была популярна на протяжении всего XIX века, в основном из-за большой известности ее персонажей — Мориарти и, естественно, Холмса. Играют двое. Им завязывают глаза и вооружают свернутыми газетами — "дубинами". Затем они становятся на колени друг против друга (по другой версии — ложатся на пол). "Холмс" спрашивает: "Ты там, Мориарти?", а "Мориарти" откликается: "Да". После этого "Холмс" пытается одним ударом попасть по своему противнику, которому дозволяется уклоняться или менять положение в пространстве в любой момент времени при условии, что его колени останутся в неизменном положении. Затем игроки меняются местами. Победит тот, кто попадет большее число раз.

Наибольший фан, как и во всякой салонной игре, получают не играющие, а зрители.