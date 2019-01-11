Советы профессионала: 5 вещей, которые не стоит делать при разборе домашних "завалов"

Вы хотите упорядочить пространство в своем доме, но не знаете, как к этому подступиться? Журнал Apartment Therapy попросил гуру наведения порядка Николь Анзиа дать несколько профессиональных советов, и она рассказала, чего не следует делать, когда вы пытаетесь победить хаос в доме.

По словам Николь, эти пять ошибок — наиболее распространенные и, скорее всего, они сведут на ноль любые усилия по преодолению беспорядка.

Сначала все продумать, а потом покупать

Не покупайте тонну предметов для хранения, пока не разберетесь с местом для них в вашем доме. Все эти красивые мусорные ведра, коробки и корзины выглядят очень заманчиво, но они не принесут вам пользы, если не поместятся в вашем пространстве (на полке, в шкафу, под кроватью); выберите то, что вам нужно и подходит для вашего конкретного пространства.

Сначала оцените, какие контейнеры вам действительно нужны, а затем для начала купите несколько штук, потому что позже вы всегда сможете докупить. Вы ведь не хотите, чтобы куча пустых контейнеров загромождала ваш дом, пока вы выясняете, где сможете их использовать?