Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Delfi Dom Sad
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Ванночки для ног
Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои
Foto: Shutterstock

Новый год отпразднован, елка осыпалась, оставив на полу гору хвои, которую вы сметете в совок и выбросите. Но не спешите это делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest.

Мульча для весеннего сада

Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои.

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Ванночки для ног

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Delfi Dom Sad

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