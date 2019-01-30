Я не могу содержать свой дом в чистоте, что со мной не так?

У всех нас разные стандарты того, каким мы хотим видеть свой дом, и насколько чистым в итоге он должен быть. Но иногда, независимо от того, насколько хороши наши намерения и как сильно мы стараемся, мы действительно просто не можем успеть все, пишет портал FurnishHome. Вот некоторые проблемы, из-за которых вы не можете выполнить задуманное, и советы по их решению.

У вас на самом деле слишком много вещей

Если вы всегда чувствуете, что покупаете слишком много вещей, а ваша квартира очень маленькая (а в ней не 40 кв. метров), то возможно, проблема в количестве вещей. Вам нужно избавиться от лишних вещей, чтобы жить в пределах параметров (площади, количества мебели) того физического пространства, в котором вы живете.

У вас недостаточно мест для хранения

Вы можете признать эту проблему как факт. Отдайте бедным вещи, которые вы не носили более полутора лет. Отдайте все вещи с маленькими пятнышками или дырочками. Отдайте весь декор, который вызывает в вас любые хотя бы слегка негативные чувства. И тогда дышать в квартире станет проще!