Как сделать ограждение для клумбы своими руками из подручных материалов

Занимаясь обустройством загородного участка, любой человек рано или поздно задается вопросом, как сделать ограждение для клумбы своими руками. Ведь красиво оформленный цветник не только придает приусадебной территории ухоженный и опрятный вид, но и предотвращает бесконтрольное распространение растений по саду. Как именно это сделать своими руками рассказывает портал "Как просто".

Ограждение для клумбы своими руками: выбираем материал

При выборе ограждения первым делом следует определиться, какую функцию ему придется выполнять.

Если нужно защитить клумбу от детей или животных, стоит отдать предпочтение оградке повыше - порядка 40-50 см. В этом случае не помешает позаботиться и об ее устойчивости.

Для защиты от распространения корней с клумбы по участку имеет смысл вкопать по контуру цветника специальный пластиковый бордюр.

Если же ограждение призвано выполнять исключительно декоративную функцию, можно сделать его легким и невысоким.

В случае возвышения клумбы над основным уровнем участка ограда должна быть очень прочной, чтобы удерживать грунт в нужном положении.

Чаще всего при обустройстве ограждений используются 5 основных материалов:

дерево

камень

покрышки

подручные материалы

пластик.

Ограждение для клумбы из дерева своими руками

Самый экологичный и доступный материал для изготовления ограждений – дерево. По сравнению с остальными материалами оно имеет 2 преимущества:

- при разложении обогащает землю органикой;

- прекрасно переносит зимние морозы (не трескается и не деформируется).

Кроме того, деревянные конструкции создают на участке особую сказочную атмосферу. Главное, не забыть обработать дерево антисептиком и водоотталкивающим раствором.

Для создания ограждений из дерева используются доски, бревнышки, спилы, лоза, коряги.

Каменное ограждение для клумбы

Очень эффектно и солидно смотрятся ограждения из камня. Это могут быть природные валуны или булыжники, искусственный камень, кирпич, тротуарная плитка.

Главным достоинством каменных конструкций является долговечность.

Для высокого заборчика или приподнятой клумбы удобно укладывать камни на бетонный фундамент.

Кирпичи можно разместить вертикально, горизонтально или наклонно. Для придания прочности стоит соединить их раствором. Кладка может проводиться в 1 или несколько слоев.

Клумба из покрышек своими руками

Оригинальные клумбы получаются из старых автомобильных покрышек. Они могут быть вкопаны в землю или установлены сверху и заполнены грунтом.

Иногда им придают определенную форму и окрашивают в нужный цвет.

Подручные материалы для цветников

Зачастую для ограждений используются подручные материалы: бутылки из пластика и стекла, черепица, шифер.

Пластиковые ограждения для грядок и клумб

Если нет желания придумывать что-то необычное, всегда можно использовать готовые пластиковые оградки. В продаже они имеются в большом ассортименте.