Немецкие архитекторы предложили превратить Букингемский дворец в общежитие на 50 тыс. человек

Мюнхенское архитектурное бюро Opposite Office разработало проект масштабной перестройки Букингемского дворца в Лондоне, реализация которого превратит резиденцию британских монархов в общежитие, где смогут поселиться еще 50 тыс. человек.

Как пишет TJ, авторы проекта направили Елизавете II открытое письмо, в котором предложили королеве поделиться кровом с нуждающимися. Таким экстравагантным способом архитекторы поучаствовали в международном проекте по сбору идей относительно создания доступного жилья в Лондоне.

"Расширение дворца привлечет большое внимание средств массовой информации к вопросу доступного жилья, одновременно улучшив социальный статус Букингемского дворца", – заявил сооснователь Opposite Office Бенедикт Хартл.

Предложенный немецкими архитекторами проект предусматривает превращение дворца в многоэтажную постройку с одноместными и двухместными спальнями, а также общими столовыми и гостиными.

Opposite Office redesigns Buckingham Palace as co-living space for 50,000 Londoners https://t.co/3mOPA7moMi pic.twitter.com/8wo49T2eDt — ᔕTᑌᗪIO ᗩᑎᗩ ᗪ'ᗩᑭᑌᘔᘔO (@studiodapuzzo) 17 января 2019 г.





Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в 2018 году жители Лондона потратили 30 млрд фунтов стерлингов на покупку жилья при переезде за пределы столицы Великобритании. Этот показатель стал рекордным с 2007 года. Главной причиной столь массового исхода стали высокие цены не недвижимость в самом Лондоне – в сложившихся условиях многие просто не могут позволить себе покупку жилья в черте города. Так, в октябре средняя стоимость жилого дома в Лондоне составляла 474 тыс. фунтов, а за пределами города – 231 тыс. фунтов.