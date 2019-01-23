Немецкие архитекторы предложили превратить Букингемский дворец в общежитие на 50 тыс. человек

Delfi Dom Sad
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Немецкие архитекторы предложили превратить Букингемский дворец в общежитие на 50 тыс. человек
Foto: Pixabay
newsru.com

Мюнхенское архитектурное бюро Opposite Office разработало проект масштабной перестройки Букингемского дворца в Лондоне, реализация которого превратит резиденцию британских монархов в общежитие, где смогут поселиться еще 50 тыс. человек.

Как пишет TJ, авторы проекта направили Елизавете II открытое письмо, в котором предложили королеве поделиться кровом с нуждающимися. Таким экстравагантным способом архитекторы поучаствовали в международном проекте по сбору идей относительно создания доступного жилья в Лондоне.

"Расширение дворца привлечет большое внимание средств массовой информации к вопросу доступного жилья, одновременно улучшив социальный статус Букингемского дворца", – заявил сооснователь Opposite Office Бенедикт Хартл.

Предложенный немецкими архитекторами проект предусматривает превращение дворца в многоэтажную постройку с одноместными и двухместными спальнями, а также общими столовыми и гостиными.



Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в 2018 году жители Лондона потратили 30 млрд фунтов стерлингов на покупку жилья при переезде за пределы столицы Великобритании. Этот показатель стал рекордным с 2007 года. Главной причиной столь массового исхода стали высокие цены не недвижимость в самом Лондоне – в сложившихся условиях многие просто не могут позволить себе покупку жилья в черте города. Так, в октябре средняя стоимость жилого дома в Лондоне составляла 474 тыс. фунтов, а за пределами города – 231 тыс. фунтов.

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Delfi Dom Sad

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