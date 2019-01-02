Сад, цветник и комнатные растения: что с ними делать в январе?

Зимой у хозяина сада больше работы в доме, чем на улице, где мало света и холодно, пишет DELFI Mans Dārzs. Тем не менее, кое-какие небольшие дела в январе придется делать и в саду.

Цветник

В январе главная задача садовода — предотвращать, ограничивать или устранять последствия неблагоприятной для растений погоды. Если идет снег, то нужно следить, чтобы на растениях его не было слишком много, а если снега нет, то нужно защищать растения от мороза дополнительным прикрытием.

Если нападало много снега, то в сменяющиеся периоды оттепели и мороза он может повредить и даже погубить растения. Поэтому регулярно сметайте излишний слой снега, в том числе и с живой изгороди.

Лучшее укрытие для цветника зимой — 20-сантиметровый слой легкого снега, который нападал на промерзшую почву. Под ним сохраняется устойчивая температура, создающая идеальные условия для зимовки многих растений. И если такого снега маловато, можно его намести на клумбы с дорожек. Но снег должен быть чистым, без соли, песка и каменной крошки.

Если снега нет, то розы, многолетники, злаки и растения каменного сада прикрывают хвойными лапами, а тюльпаны и другие весенние луковичные цветы присыпают торфом и мульчей.

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В январе начинает чаще выглядывать солнце, и его яркие теплые лучи могут навредить елям и отдельным сортам туй, а также рододендронам, тисам, самшитам, махониям, эфеям и другим растениям с вечнозелеными листьями. Защитить растения от чрезмерно быстрой влажности и солнечных ожогов можно, прикрывая или затеняя их во второй половине зимы.