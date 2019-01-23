Топ-8 ошибок в выращивании овощей, которые допускают даже опытные садоводы

От ошибок в огороде никто не застрахован – даже опытные садоводы с огромным багажом знаний. Несмотря на то, что сейчас в саду царит период покоя и холода, чтобы избежать этих ошибок весной, узнать о них желательно заранее, пишет DELFI Tavs Dārzs.

Ошибки, которые мы допускаем регулярно

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Весной нам так и хочется поскорее взяться за садовые работы, но нужно понимать, что иногда на улице недостаточно тепло для посадки растений. Также возможны и весенние заморозки, поэтому внимательно следите за прогнозом погоды. Спешить не нужно с посадкой помидоров, огурцов, баклажанов, парики и разных экзотических растений. А если вы опасаетесь поздних весенних заморозков, то накройте ваши растений агропленкой.

Слишком много или слишком мало воды. Чтобы избежать такой ошибки, купите измеритель влажности почвы. Первым сигналом о том, что растениям плохо, будет состояние их листьев — они могут пожелтеть, свернуться и даже опасть.

Посадка слишком большого количества растений. Иногда мы можем ошибиться в расчетах и посадить всего слишком много. В результате осенью возникнут сложности с уборкой урожая и его хранением. Оцените, сколько вам действительно нужно растений и сколько сил вы готовы потратить на уход за ними.

Победа сорняков. Сорняки в саду — настоящая головная боль, поэтому избавляться от них нужно как можно раньше и чаще, иначе они захватят все пространство. Ни в коем случае не допускайте, чтобы сорняки успели выгнать семена и распространить их по вашему участку.