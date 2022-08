Aizsardzības ministra Arta Pabrika uzruna, “Attīstībai/Par!” premjera amata kandidāta nominēšanas pasākumā:

Nākamajos četros gados kā mana, tā manas partiju apvienības “Attīstībai/Par!” prioritāte būs nodrošināt Latvijai nacionālo, ekonomisko un sociālo drošību. Šajā neskaidrajā laikā cilvēkiem ir vajadzīga skaidra valoda. Mums priekšā, īpaši šajā rudenī un ziemā, būs daudz pārbaudījumu. Cenas un rēķini pieaugs kara un pasaules krīzes rezultātā. Valdībai šajā laikā būs jādara viss, lai slogu, kas gulstas uz cilvēku pleciem atvieglotu.

Mana galvenā prioritāte valdības vadītāja amatā būs nacionālā drošība un valsts aizsardzība. Līdz šim esam panākuši, ka Latvijas valsts aizsardzības budžets pieaugs, vienlaikus mums ir jāpanāk aizvien lielāka sabiedrības iesaiste valsts aizsardzībā visos līmeņos. Mēs esam NATO un Eiropas Savienībā, tomēr mēs nevaram paļauties tikai uz citu spēkiem, jo Krieviju no jebkurām provokācijām atturēs tikai spēks.

Īpaši nozīmīgs būs darbs pie nākamā valsts budžeta pieņemšanas, kas būs ļoti grūts, daudz grūtāks nekā iepriekš. Mēs nevaram atļauties mazināt budžeta izdevumus, jo mums nav jomu, uz kuru rēķina varētu ietaupīt. Mēs, "Attīstībai/Par!", esam spējuši panākt pārmaiņas un vadīt krīzes, mēs spējam pieņemt izlēmīgus un tiešu lēmumus.

Mans pirmais darbs stājoties amatā būs nodrošināt manas tautas fizisko, sociālo un ekonomisko drošību. Jaunajai valdībai nebūs dots laiks ieskrieties, jo izaicinājumi būs jārisina no pirmās dienas. Šobrīd pasaule regulāri saskaras ar krīzes situācijām, tādēļ valdības vadītājam ir jābūt arī krīzes vadītājam, kurš spēj uzņemties atbildību un prasīt efektīvu rīcību no ministriem.

Pastāv iespēja, ka Latvijas ekonomikā var iestāties recesija. Mēs jau tagad katrs jūtam, ka strauji sāk celties cenas, būs jānosaka apkures cenu griesti mājsaimniecībām. Vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību Latvijā tiek apkurinātas ar malku, tādēļ papildus jau līdz šim panāktajam atbalstam mēs rosinām sniegt atbalstu arī malkas iegādei.

Mums jānodrošina, ka ikviens Latvijā jūtas drošs un atbalstīts. Mēs apzināsim cilvēkus, kuriem tiešām atbalsts ir nepieciešams un sniegsim atbalstu mērķēti – tiem, kam tas vajadzīgs visvairāk. Jau pirms vairākiem gadiem nācām ar priekšlikumu ieviest mājokļa pabalstu jeb drošības spilvenu gadījumā, ja cilvēki nespēj nosegt ar mājokli saistītos izdevumus. Šis atbalsts jāievieš jau tagad un tam jāatbilst dzīves realitātei.

Papildus mēs panācām pensiju indeksāciju jau no 1. augusta, jo nedrīkstam mūsu senioriem likt izvēlēties starp siltumu dzīvoklī un kvalitatīvu pārtiku vai medikamentiem. Mans darbs būs vērsts, lai kopā mēs pārvarētu šo krīzi, īpaši sniedzot atbalstu mazāk aizsargātajiem ļaudīm.

Ir jārada sistēma, kas orientēta uz ekonomikas stabilizēšanu, atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, darba vietu saglabāšanu un jaunu iespēju radīšanu. Ekonomikā mums jārada stabilitāte un jāpanāk, ka uzņēmēji uzticas valstij. Esošās atbalsta sistēmas uzņēmumiem tiks pilnveidotas, jaunas sagatavotas, valsts pasūtījumi un investīcijas netiks iesaldētas. Kopā mēs pārvarēsim arī šo krīzi.

Mūsu nacionālajai drošībai. Latvijā jau atrodas vairāk nekā 3000 sabiedroto karavīru, un strādāju pie tā, lai to skaits jau pavisam drīz pieaug vēl vairāk. Latvijā tiks ražota stratēģiski nozīmīga militārā tehnika, piemēram, droni un bruņu mašīnas, kā arī militārā pārtika un patronas. Mūsu zemessargu skaits jau pieaudzis līdz vairāk nekā 9000 un strādājam, lai to būtu 15 000. Mēs vēlamies sagatavot aizvien vairāk cilvēku valsts aizsardzībai, tādēļ jau tagad tiks ieviests Valsts aizsardzības dienests. Būs arī tādas alternatīvas kā Zemessardze un sagatavošanās civilajai aizsardzībai. Mums būs sagatavota un iedzīvināta civilās aizsardzības stratēģija, sagatavoti atbildīgie dienesti, kā arī uzsākta sabiedrības informēšana. Šajā laikā mēs efektīvi varam iztikt ar esošajiem resursiem, bet, ekonomikai atkopjoties, turpināsim veikt plašākas investīcijas mūsu drošībā.

Enerģētiskās neatkarības stiprināšanai, paplašināsim atbalstu atjaunojamās enerģijas ražošanai. Tuvāko divu līdz trīs gadu laikā jāpanāk, ka Latvijā vēja elektrostacijas saražo 1000 megavatu jaudu. Lai to panāktu, mums ir jānoņem to bremzējošs birokrātiskais slogs. Valstij ir jāmudina sabiedrību iesaistīties enerģētiskās neatkarības veicināšanā un vienlaikus pārdomāt savus enerģijas lietošanas paradumus.

Mums jāpanāk, ka pa Latvijas un Eiropas cauruļvadiem netiek sūknētas Ukrainas tautas asinis. Uzvara Ukrainā un uz ceļiem nospiesta Krievija ir mūsu kopīgais mērķis. Pirmajās 100 dienās mēs varam atrisināt visus jautājumus, kas skar LNG termināļa būvniecību. To nevaram atlikt. Mums nekavējoties jāvienojas par esošajiem gāzes iepirkumiem, jo pašlaik mums nav garantiju, ka šoziem gāze pietiks kā mājsaimniecībām, tā uzņēmējiem.

Visbeidzot mūsu tiesību, mūsu demokrātijas un Satversmē noteikto vērtību aizsardzībai, mēs jau ar esošajiem resursiem radīsim dienestu, kas uzraudzīs, lai arī valsts pilda Satversmes tiesas spriedumus un starptautiskās saistības. Mums jāstiprina mūsu un Eiropas vērtības.

Pirmās 100 dienas ir laiks, kad mums konkrēti jāpiesaka nepieciešamie risinājumi, kurus vēlamies:

No tehnoloģijām nav jāvairās, bet tām jābūt mūsdienīgām, cilvēkiem pieejamām un draudzīgām. Mūsdienīgai valsts pārvaldei ir jābūt saslēgtai vienotā tīklā, kas radīts, lai kalpotu mūsu cilvēkiem un valsts attīstībai. Šeit vēlamies redzēt vadītāju – ministru, kurš profesionāli un politiski, efektīvi izmantojot esošos resursus, valsts pārvaldi un valsts pakalpojumu pieejamību paceltu nākamajā līmenī.

Mēs pieteiksim pārmaiņas izglītības nozarē, virzoties uz vienotu valsts vidusskolu tīklu, kā tas jau veiksmīgi ieviests Igaunijā, un Igaunija ir galvas tiesu priekšā mūsu izglītības sistēmai. Izglītībai jābūt veidotai tā, lai ikvienam bērnam būtu iespēja mācīties no Latvijas labākajiem skolotājiem, kļūt par to, ko viņi vēlas, apzinoties, ka valsts investē viņu zināšanās un prasmēs, kas noderīgas nākotnes darba tirgum, zinātnei un jaunatklājumiem.

Latvija nav tikai Rīga, tieši tādēļ es arī šodien jūs uzrunāju no Alūksnes. Apzināmies, ka vienā dienā nav iespējams izdarīt to, kas atlikts gadu gadiem, bet mēs līdz šim esam investējuši un to turpināsim darīt, lai pārvietošanās pa Latvijas ceļiem būtu gluda. Katrā novadā un valstspilsētās tiks uzbūvētas jaunas, energoefektīvas mājas ar 140 īres dzīvokļiem, lai nodrošinātu kvalificētu speciālistu piesaisti, reģionu attīstību un sadarbību.

Esmu pateicīgs par apvienības "Attīstībai/Par!" izrādīto uzticību būt par Ministru prezidenta kandidātu.

Paldies!