Balsstiesības jauniešiem no 16 gadu vecuma var sekmēt vēlētāju aktivitāti ilgtermiņā

Būsim kā Igaunija – balsstiesību vecuma samazināšana no 16 gadiem nostiprinās pilsonisko izglītību. Vecuma samazināšana pašvaldību vēlēšanās var ilgtermiņā palielināt vēlētāju aktivitāti, jo sadarbību ar pašvaldību, mudinot vietējo pārvaldi dzirdīgāk uzklausīt savus iedzīvotājus, veido vairāk pilsoņu. Anu Totss, Tallinas Universitātes profesors, pēc pētījumu datiem apliecina, ka tā sauktie pirmreizējie vēlētāji vecumā no 16 līdz 18 gadiem mēdz būt aktīvāki nekā 23-30 gadus veci.

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads – jaunieši ir bijuši liels virzītājspēks šajos krīzes laikos, sniedzot brīvprātīgu atbalstu ukraiņiem un pat studiju laikā aizpildot tukšās skolotāju vietas. Tieši šobrīd Eiropas Savienībā pastiprināti tiek veidoti pasākumi un sekmētas diskusijas par to, kā uzlabot jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Latvijas gadījums

2022. gada "Eurostat" dati norāda, ka Latvijā jauniešiem ir viszemākais rādītājs dalībai jebkāda tipa pilsoniskajās organizācijās, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm – 45%.[1] Kā galvenie iemesli tiek minēti laika, informācijas un intereses trūkums.[2] Kopumā jaunieši izrāda arī krietni mazāku interesi par politiskajiem procesiem nekā vecāka gadagājuma cilvēki.

Situācija ir satraucoša, tāpēc jānodrošina spēcīgāks pamats izglītotas un aktīvas jaunās paaudzes veidošanai. Ir vairāki mehānismi, kā varam uzlabot situāciju – jaunajā Pašvaldību likumā ir noteikts, ka pašvaldībām obligāti ir jāveido darbs ar jaunatni. Galvenokārt šāda prasība ir izveidota, lai jau no agrām dienām jaunietim veidotos uzticība pašvaldības darbam, tiktu ņemtas vērā jaunatnes prasības ar to saistītu lēmumu pieņemšanā un tiktu stimulēta vispārēja uzticība demokrātijai Latvijā.

Analizējot izglītībā un pašvaldību līmenī padarīto, lai uzlabotu jauniešu izziņu par pilsonisko līdzdalību, svarīgi nodrošināt arī zināšanu izmantošanu – pirmais solis tam būtu balsstiesības pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma.

Arguments, kas bieži tiek lietots, lai iebilstu pret vecuma sliekšņa pazemināšanu vēlēšanās, ir, ka nepilngadīgajiem trūkst attiecīga "politiskā brieduma", lai veiktu jēgpilnu balsojumu. Lai šo aizspriedumu novērstu, demokrātiskajās valstīs tiek uzlabota vispārējās izglītības sistēma un interešu izglītība, lai uzlabotu jauniešu izpratni par pilsoniskās līdzdalības nozīmīgumu un politiskajiem procesiem. Pateicoties Valsts izglītības satura centra projektam "Skola2030", jau šobrīd vidējās izglītības ietvaros Latvijā māca un tiek veidoti mācību materiāli par pilsonisko izglītību – iesaistīšanos jaunatnes organizācijās, biedrībās, nodibinājumos, balsojot vēlēšanās un citās līdzdalības izpausmēs, lai aizstāvētu savas intereses.

Vecuma cenza samazināšana balsstiesībām veido agrāku politisko spriestspēju

2020. gada Lēvenes Politiskā centra iniciatīva nenorādīja uz būtiskām atšķirībām tajā, kā balsoja jaunieši, salīdzinot ar pilngadīgajiem eksperimenta dalībniekiem. Turklāt pētījumā pausts, ka "politiskā brieduma" konceptu nenoliedzami ir grūti izsvērt, jo "briedumam" kā tādam nav noteiktas definīcijas.[3] Turklāt bieži – tieši otrādi – tiek argumentēts, ka iedzīvotāji attīsta savas politiskās iemaņas un kompetences tieši tad, kad viņiem tiek piešķirtas balsstiesības. Pētījums tika veikts citā Beļģijas pilsētā – Ģentē, kurā sešpadsmit un septiņpadsmit gadus veci jaunieši tika uzaicināti piedalīties eksperimentālās vēlēšanās, lai noskaidrotu, vai jaunieši ir spējīgi nodot vēlēšanu balsi atbilstoši savai politiski ideoloģiskajai piederībai.[4]

Ģentes pētījums norāda, ka lielākā daļa eksperimenta dalībnieku atdeva balsi par sev ideoloģiski tuvu politisko partiju, tādējādi klasificējot balsi kā "atbilstošu". Rūpīgi salīdzinot balsojumu, šajā eksperimenta daļā netika novērotas būtiskas atšķirības starp nepilngadīgajiem un pilngadīgajiem, kuriem jau ir vēlēšanu tiesības. Pārfrāzējot – identificējot savai politiskajai ideoloģijai atbilstošu politisko spēku, nepilngadīgie ir tikpat veiksmīgi kā viņu vecāki.

Jautājums par balsstiesību vecuma cenza samazināšanu no 16 gadiem ir būtisks, jo tas principā atbild uz jautājumu par to, kas var tikt uzskatīts par "kompetentu iedzīvotāju". Literatūrā parādās arī termins "pilnībā racionāls balsotājs", ar kuru tiek uzskatīts indivīds, kuram ir daudzpusīgas zināšanas par visām iespējamajām opcijām un partiju programmām. Taču dažādi pētījumi parāda, ka šāds termins reālajā dzīvē nekad netiek sastapts.[5] Turklāt citi pētījumi arī pierāda, ka šādi nosacījumi nemaz nav nepieciešami, jo visiem balsstiesīgajiem tiek piedāvāti dažādi īsceļi, kuri atļauj vēlētājiem nodot jēgpilnu balsi.[6]

Kanādas politikas zinātnes žurnāla 2020. gada pētījums skaidro cilvēka attīstības teoriju un to, cik svarīgs ir balsstiesību izmantošanas uzsākšanas process – vai indivīds piedalās savās pirmajās vēlēšanās, kā arī turpināšanas ieradums – vai pēc tam indivīdam izveidojas ieradums piedalīties vēlēšanās. Franklins[7] uzsver, ka balsstiesības tikai no 18 gadu vecuma var traucēt jaunākajai paaudzei attīstīt savus ieradumus piedalīties vēlēšanās. Ikdienas dzīve bieži parāda, ka jaunieši pēc 18 gadu vecuma ir aizņemti ar citām dzīves rūpēm, piemēram, studijām, darbu, tāpēc ir mazāk ieinteresēti piedalīties politiskajos procesos.[8]

Nākamie soļi lemtspējīgai jaunatnei

Tas nozīmē, ka, dodot jaunākajai paaudzei balsstiesības, kamēr viņi vēl aizvien mācās skolā un dzīvo mājās, var ievērojami palielināt viņu dalību vēlēšanās. Skolām ir svarīga loma jauniešu politiskajā mācībā un sagatavošanā politiskai līdzdalībai. Dzīvošana mājās, mācīšanās skolā par pilsonisko līdzdalību un iesaiste pašvaldības jaunatnes organizācijās ļautu jauniešiem pirmo reizi balsot labvēlīgā sociālajā vidē, kas var uzturēt viņu politiskās intereses. Kopumā tiek prognozēts, ka, pazeminot vēlēšanu vecumu līdz 16 gadiem, jauniešiem būtu labāki sociālie apstākļi, lai viņi varētu balsot savās pirmajās vēlēšanās, un tādējādi viņi kļūtu par pastāvīgiem vēlētājiem, savukārt ilgtermiņā palielinātos vēlētāju aktivitāte.

Apkopotā informācija liek secināt, ka, samazinot balsstiesību vecuma cenzu, jaunietim arī ātrāk sāks veidoties politiskais briedums un politiskā spriestspēja. Ja jau šobrīd vidusskolā mēs mācām par pilsoniskās darbības veidiem, pašvaldībās lēmumu procesos esam apņēmušies vairāk iesaistīt jauniešus un Eiropa virzās uz agrāku vecumu pamatizglītības uzsākšanai, tad balsstiesības pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma ir nākamais solis, kas būs jāpilda.[9]

