Ar gastroenterologu profesoru Anatoliju Danilānu sarunājas Edgars Barbaks. Sarunā profesors uzskaita pārmaiņas, kas sekmētu Latvijas cilvēku veselību, un skaidro, cik ātri iespējams priekšlaicīgi novecot.

Edgars Barbaks: Profesor, mēs sarunājamies jums ļoti zīmīgā vietā – pie Māras dīķa. Saprotu, kā šis jums ir biežs ikdienas skrējiena maršruts.

Profesors Anatolijs Danilāns: Skrienu ik pēc divām dienām, katru otro dienu. Katru dienu nesanāk, jo izbraukumi un vēl citi darbi, bet principā cenšos katru otro dienu – apkārt parkam, ap Māras dīķi. Tas ir ļoti, ļoti jauks skrējiens.

Edgars Barbaks: Cik tad kilometru dienā skrienat?

Profesors Anatolijs Danilāns: Es pat neesmu parēķinājis, cik, bet nojožu riktīgi. Jūtu, ka slodzīte ir un jāpierod. Maratons tas nav, bet kilometri gan, nevis pārsimt metru.

Edgars Barbaks: Vai jums ir sacensību gars? Vai piedalāties arī maratonos, piemēram, Rīgas maratonā vai citos organizētos skrējienos?

Profesors Anatolijs Danilāns: Ziniet, jaunībā drusku bija, esmu skrējis pusmaratonā. Šoreiz palielīšos – tagad trenējos, lai 80 gadu vecumā pirmo reizi mūžā noskrietu maratonu. Ir jātrenējas, un regularitāte ir svarīga. Mans skrējiens jau nav uz pasaules rekordu, jo tas nav ātrs; skrienu savā tempā, nevis čāpoju. Es esmu zvērināts mediķis. Laikam man laimējies piedzimt tādam, kas grib cilvēkiem palīdzēt. Gribu visiem Latvijas cilvēkiem palīdzēt, cik vien manos spēkos. Tas nozīmē – ārstēt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Nav mums vēl veselīga dzīvesveida Latvijā, nu nav. Paši cilvēki neizdara to, kas būtu jādara, – gaida no tabletītēm, no pulverīšiem, špricītēm un slimnīcām. Tā nav ārstēšanās. Visbiežāk svarīgākais ir tas, ko tu, mīļais, pats dari, kā tu dzīvo.

Edgars Barbaks: Jūs domājat, profilakse?

Profesors Anatolijs Danilāns: Nu, veselīgi dzīvot vajag. Bet es jau esmu gastroenterologs, kuņģa un zarnu trakta speciālists. Man jāzina viss par šīm visām slimībām, kuņģis un divpadsmitpirkstu zarna, tievā zarna, resnā zarna, taisnā zarna, aknas, aizkuņģa dziedzeris, žultspūslis... varbūt es kaut ko nenosaucu, bet kas tad paliek pāri? Maziņa, maziņa sirsniņa paliek, bet arī tā gastroenterologam ir svarīga. Man ir ļoti, ļoti laimējies, jo es daru to, kas rada prieku; es varu palīdzēt cilvēkiem šajās slimībās.

Edgars Barbaks: Kas jūs būtu, ja nebūtu ārsts?

Profesors Anatolijs Danilāns: Mani vecāki bija skolotāji, un toreiz mums bija diskusija – varbūt es būtu bijis mācītājs. Bet es jutu, ka ārsta profesijā ir reālāka atdeve, jo tieši tā es varu cilvēkiem dot un palīdzēt.

Edgars Barbaks: Ticu, ka Latvijā ir daudz ārstu, ļoti daudz labu, izcilu ārstu, bet te, uz ielas, varam pajautāt jebkuram garāmgājējam, un visi jūs zina. Kā jūs esat to panācis?

Profesors Anatolijs Danilāns: Ziniet, noteikti palīdzējuši gēni, ģenētiskais materiāls. Es esmu tāds, kas māk parunāties ar cilvēkiem, un labprāt to daru. Bet es jums pateikšu kaut ko dīvainu. Es katru dienu cenšos to panākt. Katru dienu strādāju ar cilvēkiem, stāstu viņiem, runājos. Un tad pa kripatiņai, pa mazai kripatiņai krājas, krājas un sakrājas. Tāpēc daudzi cilvēki un profesionāļi saka: "Paldies, ka jūs man izstāstījāt!" Te ir tā atdeve un arī popularitāte.

Edgars Barbaks: Daudzi no tiem ir jūsu pacienti?

Profesors Anatolijs Danilāns: Jā, daudzi, bet varbūt ir arī daudzi tādi, kas nav kļuvuši par pacientiem, jo es viņiem laikus esmu pastāstījis, kas jādara, lai nekļūtu par pacientu. Piemēram, ir uzskats, ka Latvijā visakūtākā ir uztura problēma. Protams, ir jau, tomēr vislielākā kļūda ir citur. Sabalansēt vajag, bet vislielākā problēma ir fiziskā slodze. Mūsējie nekustas. Sliņķi esam! Pie manis bieži atnāk cilvēciņš ar apaļīgu vēderiņu. Redzu, ka zemādas audu kārta, cukura diabēts veidojas, un daudz Latvijā tādu cilvēku. Viņš man stāsta, cik labi ēd, kā ievēro diētu. Tiešām viņa paliek žēl, cik viņš labi to dara, vai ne, bet es nogaidu. Ļauju izrunāties cilvēkam, lai dvēsele priecīgāka paliek. Un tad iedodu starp acīm – bet kā ar kustībām? Un tad parasti atbild: "Jā, es jau tā kustos, man nav laika." Bet Danilānam ņirdziens nāk – viņam nav laika kustēties! Ir cilvēki, kam nav laika paēst, viņi rij. Mana sieva aizrāda, nevajagot teikt, ka cilvēki rij. Bet jāsaka, kā ir – viņi nevis ēd, bet rij. Jāēd ir lēnām. Arī, protams, tur ir daudz nosacījumu. Taču fiziskā slodze ir fiziskā slodze. Un tā noteikti ir pirmajā vietā. Ar uzturu Latvijā vēl nav tik traki.

Edgars Barbaks: Kā jums liekas, vai virziens ir pareizs? Vai Latvijas sabiedrība kļūst veselāka, vai tieši otrādi?

Profesors Anatolijs Danilāns: Obligāti, jā, veselāka un veselāka. Es pateikšu, kāpēc es tā domāju. Es sekoju statistikai, statistiskiem rādītājiem, cipariem – tie parāda visprecīzāk. Gan sievietes, gan vīrieši – mēs dzīvojam visgarāko mūžu. Vēsturiski nekad Latvijā, pat ulmaņlaikos, cilvēki nav dzīvojuši tik ilgi, kā dzīvo mūsdienās. Cilvēka vidējais dzīves ilgums ir kļuvis garāks. Domāju, ka cilvēki tomēr ir sākuši kustēties vairāk. Bet mēs esam pusceļā, vēl tāls ceļš ejams. Tagad vidējais mūža ilgums ir pie 70, bet jādabū kaut kur pie 100 vai 105 gadiem!

Edgars Barbaks: Tā kā kādā Japānas salā?

Profesors Anatolijs Danilāns: Jā, jā, kāpēc mēs nevaram? Ar ko tad mēs esam sliktāki par japāņiem? Viņi kustas, uzturs, protams, bet viņi pozitīvi cits citu ietekmē. Bet ir vēl trešais, kas vajadzīgs – ir jāuztur smadzenes. Es visiem iesaku – katru dienu pasēdēt kādas minūtes piecas vai desmit un parunāt ar vienu ļoti gudru cilvēku. Jūs jautāsiet – ar kādu gudru cilvēku? Ar gudru cilvēku – ar sevi! Varbūt visbiežākā Latvijā pieļautā kļūda ir, ka mums patīk pīkstēt un vaidēt. Nelaime tāda, ka visu kritizēdams, stāstīdams pats sev, cilvēks pārdzīvo. Negatīvās emocijas ietekmē, un tāpēc es saku, tu parunā un padomā, vai tev tās negatīvās emocijas vajag, jo tu nodzīvosi īsāku mūžu. Ja gribi kritizēt mūsu prezidentu vai Danilānu, kritizē atspēries, bet dari to ar prieku, lai tāds labs garīgais. Bet vaidēt, raudāt, pīkstēt, ņaudēt – nē. Saskaitīsim. Pirmais – fiziskā aktivitāte, otrais – parunāt ar sevi, noskaņot sevi uz pozitīvo, un tad uzturs. Tāpēc es runāju ar cilvēkiem, ka katrs to var panākt.

Edgars Barbaks: Kā jums šķiet, vai vecums kaut kā ietekmē to, ko dzīvē vari darīt? Jūs runājat par maratonu un iešanu politikā. Vai ir kaut kas, par ko domājat: "Nu jā, to es vairāk nevaru", vai tieši otrādi – "Tieši tagad es varu to darīt"?

Profesors Anatolijs Danilāns: Es varbūt dumjš izskatos, bet dumjš es neesmu. Vecums ietekmē, protams. Vecums ir vecums, mēs neesam nemirstīgas būtnes. Bet nav ko vaidēt un nav ko tur skaitīt tos gadus, cik nu tur palicis, jo tas neko nedod. Pilnīgi lieki! Protams, gadi ietekmē. Agrāk trenējos sporta vingrošanā, salto varēju uztaisīt, tagad nevarēšu. Piedodiet, man gadi ir mainījušies. Bet noteikti jāpiebilst – tas viss, par ko mēs runājam, var stipri ietekmēt procesa ātrumu un kvalitāti. Par vecīti kļūt var ātri. Var staigāt salīcis, saviebies un nobēdājies, ka nekas nav labi, nekā laba nav. Tad jau dzīve nodzīvota. Bet neviens cits jau nemaz tevi nav noēdis. Visvairāk cilvēks ēd pats sevi.

Edgars Barbaks: Bet kā tikt galā ar tām negatīvajām emocijām, kas nāk no ārpuses?

Profesors Anatolijs Danilāns: Katru dienu padomā un pārdomā pats par sevi. Mans princips ir, ka nav nekā pilnīgi laba un nav nekā pilnīgi slikta. Nav arī pilnīgi sabeigta, sabojāta aparāta, kur ir tikai metāla čupiņa. Katrā lietā ir kaut kas labs un kaut kas slikts.

Edgars Barbaks: Ar tik skaļu un atpazīstamu vārdu ir skaidrs, ka arī Danilāns nav visiem labs vai slikts, kāds teiks: "Piedodiet, Danilāns ir muļķis, jo ir nevis tā, kā viņš saka, bet pilnīgi citādi". Varbūt pat neteiks argumentēti, kad vēl var diskutēt ar cilvēku, bet vienkārši paziņos: "Slikts, un viss!" Ko ar tādiem darīt?

Profesors Anatolijs Danilāns: Ir divas iespējas. Jāskatās tā – daudziem cilvēkiem var daudz ko izstāstīt un pamēģināt viņā ieklausīties otrreiz. Es jau sacīju – nav absolūti labu cilvēku. Danilāns nav absolūti labs cilvēks. Katrs mēs esam labs, un katrs mēs esam arī slikts. Un katrs mēs esam kaut kas jaukts; mēs visi esam jaukteņi. Un, ja tu redzi, ka tevi kritizē un pamatoti kritizē, tad tu vari drusku tam piekrist.

Edgars Barbaks: Kad būs pagājuši četri gadi – politiskie četri gadi –, par ko jūs ievilksiet ķeksīti: "Es to izdarīju"?

Profesors Anatolijs Danilāns: Uzreiz teikšu tā – ja visi būs pamanījuši, ja latviešu cilvēks būs pamanījis un sajēdzis, ka veselība dota tikai vienu reizi un ka veselība ir vissvarīgākā. Tad es būšu priecīgs. Un otrs – kad beigsim muldēt, ka mums ir bezmaksas medicīna. Medicīna vairs nav bezmaksas. Medicīna ir viena no dārgākajām lietām. Ne tikai veselība ir dārga, bet arī materiālā ziņā – aparatūra, izmeklējumi. Es būšu priecīgs, ka Latvijā tagad ir vislabākā aparatūra, vislabākās izmeklēšanas metodes, ka Latvijā jau no studenta gadiem tiek mācīta pareiza medicīniska pieeja, kā ārstēt cilvēku kopumā.

