Juris Pūce: Latvijai vajag savu LNG termināli. Tagad!

Nākamnedēļ Ministru kabinets pēc "Attīstībai/Par" uzstājības lems par to, vai un kur Latvijā jāceļ sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) terminālis.

Latvijas energosistēma ir uzbūvēta ar lielu atkarību no dabasgāzes. Jā, atkarība ir pakāpeniski mazinājusies. Vairāk nekā 10 gadus centralizētās siltumapgādes uzņēmumi atbalstu jaunu apkures katlu iegādei varēja saņemt tikai tad, ja iegādājās tādus, kas kā kurināmo izmantoja atjaunīgos energoresursus (AER). 10 gadu laikā vairākas pilsētas ir pilnībā aizgājušas no dabasgāzes kā centralizētā kurināmā. Arī rūpniecības uzņēmumi ir pakāpeniski atteikušies no šī kurināmā. Tā rezultātā 12 gadu laikā dabasgāzes patēriņš Latvijā ir sarucis no apmēram 1,5 miljardiem kubikmetru uz apmēram 1,2 miljardiem kubikmetru.

Tomēr ātrāku atteikšanos bremzēja fakts, ka dabasgāzes tirgus cena vairākus gadus bija ļoti zema, daudzi pašvaldību un centralizētās siltumapgādes uzņēmumu vadītāji dzīvoja maldīgās cerībās, ka tā būs vienmēr.

Krievija mūsu reģionā vienmēr ir politiski manipulējusi ar dabasgāzes piegādēm un cenām. Šobrīd jau tas ir acīmredzami, ka pagājušajā gadā Krievija, gatavojoties iebrukumam Ukrainā, apzināti sāka samazināt dabasgāzes piegādes Eiropai, tādejādi strauji paceļot cenas un palielinot apgādes riskus.

Jau pagājušā gada rudens bija, manuprāt, pēdējais brīdis jaunai enerģētikas stratēģijai. Apstiprinot iepriekšējās ziemas atbalsta programmas iedzīvotājiem, man Saeimā un Attīstībai/Par kopumā nācās sūri grūti cīnīties, lai tiktu paredzēti vismaz kādi pasākumi ar ilgtermiņa ietekmi. Par diviem pasākumiem izdevās pārliecināt premjeru un koalīcijas partnerus – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja atbalsta programmu individuālās apkures nomaiņai no gāzes uz citu kurināmo, kā arī sagatavoja likumprojektu, kas ievērojami samazinās birokrātiju jaunu vēja elektrostaciju izbūvei. Abi šie darbi ir izdarīti, atbalsta programma jau strādā, tā ir ļoti populāra, bet likumprojekts ir Saeimā un septembra laikā tiks pieņemts.

Tomēr Krievijas iebrukums Ukrainā ir mainījis enerģijas tirgus Eiropā līdz nepazīšanai. Dabasgāzes patēriņš Latvijā turpinās sarukt. Gandrīz visas pašvaldības, kurā vēl bija gāzes centralizētās apkures katli, intensīvi plāno to nomaiņu. Augstā gāzes cena dzen rūpniecību uz pilnīgu atteikšanos no tās, arī individuālo māju apkuri aizvien plašāk pārveido uz citu kurināmo vai bezkurināmā siltuma tehnoloģiju.

Tomēr vismaz 10 gadus, bet ticami, ka pat visus 15, Latvijai vēl būs nepieciešama dabasgāze. Latvijas elektrosistēmas pamats ir ar gāzi kurināmās Rīgas termoelektrocentrāles. Pēc Latvijas elektrotīkla pilnīgas atslēgšanas no Krievijas bez Rīgas TEC jaudas īstermiņā nebūs iespējams garantēt elektroenerģijas piegāžu stabilitāti. Turklāt zināmā apmērā saglabāsies gāzes patēriņš rūpniecībā, vēl dažus gadus vajadzēs lai pilnībā atteiktos no dabasgāzes apkurē.

Tātad Latvijas valdībai ir jāgādā, lai dabasgāžu piegādes būtu iespējamas, turklāt par iespējami zemu cenu. Pašlaik Baltijas reģionā pieejamie alternatīvie gāzes piegādes ceļi ir ļoti ierobežoti. Klaipēdas LNG termināla jauda nav pietiekama visām Baltijas vajadzībām. Gan Klaipēda, gan jaunceļamais Paldisku termināls turklāt ir ar salīdzinoši dārgu pašizmaksu, kas palielinās jau tā augsto gāzes cenu mūsu reģionā.

Ir nepieciešams LNG terminālis Latvijā, turklāt tāds, kura pakalpojuma pašizmaksa būtu zemāka kā Klaipēdai un Paldiskiem. Latvijai ir unikāla iespēja šādu terminālu iegūt, tāpēc, ka mūsu teritorijā ir Inčukalna pazemes dabaskrātuve.

Koalīcija jau 11. aprīlī vienojās, ka šādu termināli Latvijai vajag, Ekonomikas ministrija izsludināja pretendentu pieteikšanos un maijā tā noslēdzās. Valdība konstatēja, ka ir divi pretendenti un vietas, no kurām izvēlēties. Taču tad iestājās pauze un valdība līdz pat šim brīdim lēmumu, vai kāds no šiem pretendentiem (vai varbūt abi?) var sākt celt termināli, nav pieņēmusi.

Jāatgādina, ka, pēc publiski pieejamajām ziņām, abi termināla būvēšanas pretendenti ir solījuši terminālu uzbūvēt 12 līdz 15 mēnešu laikā. Tātad - ja valdība būtu pieņēmusi lēmumu jūnijā, tad nākamgad vēl 3.ceturksnī termināls sāktu strādāt un gāzes piegādes nākamai apkures sezonai būtu daudz drošākas un ticami, ka lētākas. Valdība ir novilcinājusi lemšanu, tagad jau ir augusta beigas, terminālis ātrāk par nākamā gada rudeni netaps, bet ticami, ka tikai 2024.gada sākumā.

Augusta sākumā asā koalīcijas diskusijā tika nolemts, ka vēl šomēnes valdības lēmums beidzot ir jāpieņem.

Abi termināla attīstītāji prasīs samazināt būvniecības birokrātiskās procedūras. Ministru kabinetam tas nākamās nedēļas lēmumā ir jāapsola, tas ir Latvijas nacionālās drošības interesēs. Terminālam jānosaka nacionālo interešu objekta statuss.

Investoriem vajag prognozējamību, bet LNG termināla kontekstā svarīga ir arī Latvijas kā reģionāla enerģētiskās drošības partnera prognozējamība. Lēmumam par LNG termināli ir jābūt.