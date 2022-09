Latvijas īpašā problēma ar dabaszinātnēm

Skolēnu dabaszinātņu prasmes ir sāpe visās valstīs. Ne velti ir speciāli termini "STEM" un "tekošā truba" (leaky pipeline in STEM). Īpaša ir tikai Latvijas pieeja – lai arī situācija mums ir kritiska, tās risināšana visu laiku tiek atlikta.

Bez dabaszinātnēm nebūs ekonomikas izaugsmes. STEM balstīto ražošanu un pakalpojumus ir visvieglāk attīstīt un eksportēt. Sociālajās zinātnēs balstīts eksports ir daudz grūtāks, jo sabiedrības ir ļoti dažādas – ir grūtāk radīt kaut ko atšķirīgai sabiedrībai vajadzīgu. Tāpēc visas valstis tik ļoti rūpējas par dabaszinātņu attīstību.

Un tāpēc katrs gads, kamēr Latvijā netiek kvalitatīvi mācītas dabaszinātnes, ir vēl viens nabadzības gads. Ir absurdi cerēt, ka cilvēki būs gatavi mācīties un mācīt dabaszinātnes, jo tas ir grūti un sarežģīti. Problēmas nav Latvijai unikālas, un daudzās valstīs ir īpašas politikas dabaszinātņu izglītībai. Beidzot un nekavējoties tāda ir nepieciešama arī Latvijā.

Dabaszinātnes ir grūtas. Tajās ir īpaši svarīga kvalitatīva izglītība visos posmos – no aritmētikas pamatiem līdz doktora disertācijai, jo katra nākamā tēma balstās uz iepriekšējo. Izlaižot vai nesaprotot vienu, tālāko vairs nevar apgūt. Visas valstis cenšas panākt, lai "truba tecētu" mazāk – lai mazāk cilvēku izkristu no STEM izglītības tāpēc, ka kāds posms nav apgūts.

Dabaszinātnes neizvēlas. Kāpēc? Visbiežāk – nespēj izvēlēties. Ja kvalitatīvi pamati nav ielikti, 9. klasē bērns var vienīgi "izvēlēties" citus priekšmetus. Arī augstskolās nestājas STEM nozarēs, lai gan būtu lielākas algas – zināšanas ir tik sliktas, ka pat baidās pieteikties.

Kamēr citas valstis uztraucas, ka STEM nozares "neizvēlas" meitenes (stereotipi par "zēnu zinātnēm") un mazaizsargātās grupas (vecāki nespēj palīdzēt iemācīties pamatus), mēs uzskatām par normālu, ka tās "neizvēlas" 90% bērnu. Šī neizvēlēšanās nav bērnu, bet sistēmas problēma.

Lai būtu motivācija dabaszinātnes apgūt un neatmest ar roku, saskaroties ar pirmajām grūtībām, bērni tajās ir jāieinteresē. Pavērojiet – Holivudas bērnu filmas ir pilnas ar dabaszinātņu propagandu. Latvijā vismaz jāsāk mērķtiecīgi organizēt un pietiekami finansēt STEM interešu izglītība – gan jau uzņēmumi ar prieku palīdzēs dabaszinātņu pulciņiem, pat piemaksās.

Dabaszinātnēs trūkst skolotāju. Pirmkārt, tajās vajag augsti kvalitatīvus skolotājus visos posmos, otrkārt, dabaszinātņu speciālistiem ir daudz citu, labāk apmaksātu iespēju. Latvijā to vēl padziļina skolotāju trūkums, mēģinot nodrošināt pilnu skolotāju komplektu daudz mazās, neefektīvās skolās.

Dabaszinātņu eksāmens ir loģisks pirmais solis uz kvalitatīvu izglītību, jo tas būs skaidrs vēstījums skolēniem, skolotājiem, direktoriem un pašvaldībām – Latvijas sabiedrība turpmāk pieprasīs kvalitatīvas dabaszinātnes!

Tas būs arī vēl viens spiediens pašvaldībām beidzot sakārtot skolu tīklu. Visās nepamatoti mazajās skolās panākt labu dabaszinātņu izglītību nevarēs – dārgi un trūks skolotāju. Tomēr nedrīkst atcelt prasību tāpēc, ka neefektīvajā tīklā to nevar nodrošināt, jo to nevarēs nekad. Ir tikai viens ceļš – ieviest prasību nodrošināt, tad pašvaldības ķersies pie tīkla kārtošanas, lai to izdarītu.

Bet ar eksāmenu vien nepietiek. Vajadzēs gan palīdzēt piesaistīt jaunos skolotājus, gan veidot kvalitatīvus mācību materiālus, gan iekārtot klases, gan finansēt un mērķtiecīgi attīstīt interešu izglītību un ārpusklases pasākumus, visbeidzot, motivēt tos, kuri sasnieguši labus rezultātus.

Dabaszinātņu izglītība Latvijā ir tik ļoti ielaista, un STEM darbaspēka trūkums tik būtiski bremzē ekonomikas attīstību, ka nedrīkst turpināt gaidīt, ka kaut kas uzlabosies pats no sevis. Visos minētajos virzienos jābūt mērķtiecīgai, tūlītējai un ambiciozai politikai.

1. Saīsinājums no angļu valodas Science, Technology, Engineering and Math – zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika.