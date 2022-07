Pensiju indeksācija no augusta – nozīmīgs atspaids pensionāriem cenu kāpuma laikā

Esmu gandarīts, ka parlaments ir ieklausījies “Attīstībai/Par!” deputātu vairākkārt un uzstājīgi paustajā viedoklī, ka pensiju indeksācija ir jāveic jau vasarā, negaidot ierasto 1. oktobri. Pensiju pārskatīšana jau augustā ir nepieciešama, lai mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātajai cilvēku daļai vismaz daļēji kompensētu inflācijas radīto straujo cenu pieaugumu. Kā ārsts, kurš ikdienā tiekas ar saviem pacientiem, varu teikt, ka daudziem mūsu ļaudīm šobrīd ir jāizšķiras starp ikdienā nepieciešamajiem medikamentiem, pārtiku un komunālo maksājumu veikšana. Ir jādara viss, lai cilvēkiem nebūtu jāatsakās no savam pamata vajadzībām, – ātrāka pensiju indeksācija šo problēmu neatrisina pilnībā, bet vismaz ļauj samazināt sociālo spriedzi cenu kāpuma apstākļos.

Mans un manas frakcijas - "Attīstībai/Par!" sagatavotais un Saeimas atbalstītais priekšlikums, nosaka, ka pensijas tiks indeksētas jau ar šī gada 1. augustu, tātad divus mēnešus agrāk, nekā līdz šim. Proti, ja likums būtu palicis tā vecajā redakcijā, vēl divus mēnešus pensionāri saņemtu pensijas esošajā līmenī.

Šie atbalstītie grozījumi nosaka, ka tiks indeksētas valsts pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz pusi no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī – tie ir 534 eiro. Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensiju pārskatīs neatkarīgi no tās apmēra. Vecuma pensiju indeksācija būs atkarīga no personas darba stāža, tāpēc šobrīd nevar pateikt visiem vienu pieauguma apmēru.

Par ātrāku pensiju indeksāciju esmu iestājies jau kopš agra pavasara, kad kļuva skaidrs, ka inflācija šogad neizbēgami būs augsta. Saskaņā ar 2021. gada decembra datiem, līdz 200 eiro šobrīd saņem 9,5% no visiem pensionāriem, 12,9% pensijas apjoms ir no 200 eiro līdz 300 eiro. Ņemot vērā straujo cenu kāpumu produktiem, pakalpojumiem, medikamentiem un energoresursiem, tieši pensionāru grupas tiktu nopietni apdraudētas, tādēļ nekavējoties bija jārod kāds risinājums. Neieslīgstot garās diskusijās par iespējamajiem atbalsta instrumentiem, indeksēt pensijas bija nepieciešams pēc iespējas ātrāk.

Uzskatu, ka turpmāk būtu lietderīgi apsvērt iespēju indeksēt pensijas divas reizes gadā, lai mūsu pensionāru ikmēneša ienākumi ātrāk tiktu piemēroti inflācijas kāpumam.

Jāņem vērā, ka augustā pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā (indeksētā) apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augusta mēnesi.

Es vienmēr esmu iestājies par mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātākajām grupām, to es darīšu arī turpmāk.