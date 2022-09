Vai datorus varam gaidīt šajos Ziemassvētkos?

Jaunais mācību gads ir iesācies ar vecajām problēmām – trūkst pedagogu, zems atalgojums, skolotāji ir noguruši un "izdeguši". Tagad tam nāk klāt arī vēl viens neizpildīts solījums, nodrošināt katram bērnam un skolotājam savu individuālo darba rīku – datoru. Process norit, bet datoru joprojām vēl nav.

Šai idejai drīz apritēs teju jau divi gadi, jo tā tapa Valsts prezidenta pilī COVID laikā, 2021. gada sākumā, pēc tam, kad iepriekšējā rudenī steidzami tika iegādāti datori attālinātam darbam. Toreiz izmaksas bija milzīgas un iegādāto datoru skaits neliels - 6200 datori par 3,9 miljoniem eiro jeb 620 eiro par ierīci. Un, kas gan ir 6 tūkstoši ierīču, ja skolēnu skaits valstī ir virs 200 tūkstošiem. Bet par to, ka bērniem zem Ziemassvētku eglītes visvairāk nepieciešamas tieši digitālās spējas rakstīju jau toreiz.

Kad 2021. gada pavasarī kopā ar Valsts prezidentu, atbildīgajiem ministriem un Pašvaldību savienību apņēmāmies katram skolēnam un skolotājam nodrošināt savu portatīvo datoru, bija pārliecība, ka pirmās skolas tos saņems jau 2021. gada nogalē. Finansējums bija rasts Eiropas fondu ietvaros un iniciatīvu atbalstīja gandrīz visi politiskie spēki. Pat privātais sektors mums noticēja, piedāvājot savu atbalstu.

Bez izlēmības un ar komplicētām birokrātiskajām procedūrām

Datori kavējas, jo Latvijas iepirkuma sistēma ir kļuvusi arvien smagnējāka un lēnāka. Ierēdniecība un politiķi izvairīgi pieņem izlēmīgus lēmumus – jo pastāv iespēja, ka kāds tos apstrīdēs. Balstoties uz valstu pieredzi reģionā un starptautisko praksi jau pirms gada varējām pieņemt lēmumus, izvēloties atbilstošu ierīci un rīkojot iepirkumu par vienu ierīces veidu. Tas samazinātu izskatāmo dokumentācijas apmēru (esošajā iepirkumā tiek izvērtēti pretendenti uz 21 iekārtas veidu).

Tagad situācija ir līdzīga un to detalizēti pārrunājām Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 31.augustā. Izglītības un zinātnes ministrijai ir iespēja nevilcināties un pieņemt lēmumu datoru iegādei vēl tagad. Pasūtot ierīces vēl septembrī, ir cerība, ka tās sasniegs mūsu skolas jau līdz Ziemassvētkiem. Bet nogaidot vēl mēnesi, piegādes atliksies uz pavasari.

Varbūt var iztikt bez datoriem?

Dators nav brīnumlīdzeklis – sasāpējušas izglītības problēmas neatrisinās. Tomēr nemaldināsim sevi atliekot tehnoloģiju nodrosinājuma jautājumu uz vēlāku laiku – bez datora mūsdienu izglītība nav iespējama. Tas ir neatņemams darba rīks ikvienā mūsdienu profesijā šodien. Tāpat kā nevar iemācīties rakstīt bez pildspalvas vai lasīt bez grāmatas, nevar veidot datorgrafiku, e-veikalu, savu mājaslapu, spēli, ja tev nav datora. Viedtelefons – lai cik jauns vai vecs, liels vai mazs – nav funkcionāls, lai ar tā palīdzību attīstītu tādas digitālās prasmes, ar kurām nākotnē strādā, veido savus produktus un risinājumus. Lai no tehnoloģiju patērētājiem mēs kļūtu par to veidotājiem un tādējādi varētu labāk nopelnīt, būvēt labāku nākotni, bērniem prasmes ir jāiedod jau skolas vecumā.

Pieprasījums pēc digitāli prasmīga darba spēka ir augsts jau šobrīd. Kamēr Latvijā kopumā vidējā alga "uz papīra" ir 1277 eiro, tad informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē tā nemitīgi pieaug, un jau šobrīd tā ir 1,6 reizes lielāka – 2088 eiro. Augošā tendence neizbēgami turpināsies. Eiropas Savienības mērķis ir 2030. gadā nodrošināt darba tirgū 20 miljonu IKT speciālistu, bet ar šī brīža 9 miljoniem ir skaidrs – cīņa par katru gudro prātu turpmākajos gados tikai saasināsies. Bez datora to nevar iemācīties.

Dators ir darbarīks

Lai ar pildspalvu iemācītos rakstīt – tā ir jāpaņem rokā un jāraksta. Jo vairāk, jo labāk sanāks. Tāpat ar datoru. Ja portatīvos datorus turēsim skolās un dosim iespēju ar to strādāt tikai klases stundās, iegūsim ļoti virspusīgu rezultātu. Tie laiki, kad dators bija luksusa prece, kuru drīkstēja izmantot tikai skolotāja uzraudzībā, jau sen ir pagājuši.

Datoram ir daudz plašāka loma mūsu dzīvē nekā tikai izglītības pamata programmas īstenošana. Ar to ir jāstrādā arī ārpus klases, ārpus stundām un skolas. Ir jāorganizē darbs grupās, ir jāveido jauni interešu izglītības pulciņi, ir jāizzina plašās iespējas interneta vietnēs, ir jāapgūst jauni tehnoloģiju rīki, kas top jo dienu, jo dažādāki. Piemēram, "manā burbulī" dzīvojošie rīdzinieki zina, ka bērni var apgūt svarīgas programmēšanas prasmes caur tādām populārām spēlēm kā Minecraft vai Roblox un izmanto šis iespējas pēc skolas pulciņos vai vasaras nometnēs. Cik tādu iespēju ir bērniem Latvijas reģionos? To varētu izmantot ikviens, neatkarīgi no savas dzīvesvietas.

Ikviena ģimene vēlas labāku nākotni bērnam

Kamēr vēl tikai norit cīņas par to, lai datorus vispār nopirktu, mani pārsteidz iestāžu pretestība dot datoru bērniem līdzi uz mājām uz visu mācību gadu kā grāmatu no bibliotēkas. Argumenti visdažādākie - sākot no tā, ka bērni tos salauzīs, vecāki paņems un notirgos, līdz tam, ka nav skaidrs bērnam iedots darba uzdevums, vai kā mēs to visu uzraudzīsim un pamatosim dokumentācijā.

Ikvienā sabiedrībā ir cilvēki, kas nerīkojas saskaņā ar vispārpieņemtām normām. Bet tāpēc visi pārējie nevar kļūt par situācijas ķīlniekiem. Zaudējumi – tīši vai netīši – ir ikvienā darba procesā, tos risina individuāli.

Mūsdienu tehnoloģijas ir sava veida māksla – perfekcija šeit nav svarīgākais. Katrs var attīstīt savu talantu, ja vien viņam ir ota un audekls. Nav jāgaida pilnvērtīga mācību programma un simtprocentīgi skolotāju vadīts darbs datorā. Ir jādod iespēj bērniem strādāt, ir jāiedod bērniem darbarīks, lai viņi izzinātu pasauli un apgūtu prasmes - pat ja pašmācības ceļā.

