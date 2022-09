Vajag lielākas algas, nevis Zviedrijas modeli

Saruna ar Didzi Dubovski, vienu no uzņēmuma Gamechanger Audio dibinātājiem un kustības "Par!" ekonomikas darba grupas vadītāju.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Kādu redzi Latvijas ekonomikas attīstību, uz ko tā balstīsies?

Latvijai kā nelielai valstij ir jābalstās vīzijā, ka mums būs daudz nelielu, bet savās nišās izcili spēcīgu, pasaulē konkurētspējīgu, uzņēmumu. Pamata kritērijs tam, lai maksātu augstas algas – ir jābūt pasaules līmeņa speciālistam kādā savā lietā, savā nišā. Ražošanā varam sekmīgi iekļauties Ziemeļeiropas un Austrumeiropas tirgu piegāžu ķēdēs, pakalpojumos, protams, ierobežojumu nav. Latvijas ekonomikas pamats sastāvēs no daudziem savās nišās pasaulē konkurējošiem uzņēmumiem nozarēs, kuras mēs pat šobrīd nevaram iztēloties, kā arī no lielākiem Latvijā jau tradicionāli attīstītu nozaru – kokrūpniecības, lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes – uzņēmumiem.

Kā tu skaidro to, ka Latvija – savā dzīves līmenī, labklājībā – aizvien atpaliek no mūsu abiem kaimiņiem Lietuvas un Igaunijas?

Ja skatāmies uz iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju salīdzināmās cenās, kas raksturo cilvēku labklājību, Latvija būtiski atpaliek no abiem kaimiņiem. Pie tam, šī atšķirība kopš 2000. gada ir nemitīgi pieaugusi. Runa ir par to, ka pie līdzīga cenu līmeņa, Igaunijā ir krietni lielākas algas, nekā pie mums, bet Lietuvā – cenas ir zemākas, nekā Latvijā. Oficiālajā statistikā vidējais algu līmenis Latvijā ir zemākais Baltijā, taču te jāņem vērā, ka Lietuva savās bruto algās neietver vērā darba devēja izmaksas. Bet atgriežoties pie labklājības līmeņa atšķirībām – Igaunijas sekmes pamatā saistās ar tehnoloģiju uzņēmumiem, kuru dibinātāji veido Igaunijas ekonomisko eliti. Lietuva spēja attīstīt rūpniecību un noturēt zemāku cenu līmeni veikalos. Lai arī Latvijā ir daudz sekmīgu un pasaules līmenī spēcīgu uzņēmumu, mūsu attīstību ilgstoši ir bremzējusi paļaušanās uz Krievijas tranzīta naudu un Krievijas biznesu kopumā, kā arī nespēja īstenot akūti nepieciešamās reformas.

Kurās jomās reformas pietrūkst visvairāk?

Pamatā tas attiecas uz izglītības jomu un uz nodokļu politiku. Nozīmīgs faktors ir industriālā attīstības plāna neesamība, kā arī – virkne vajadzīgu lietu, kas tika identificētas Nacionālās attīstības plānā, vienkārši netiek pildītas. Dažādus politiskus lēmumus ir panākuši un panāk lobiji, kas kropļo iekšējo konkurenci, piemēram, sadalot atbalsta pasākumiem paredzētu finansējumu un subsīdijas. Jāpiemin arī kreditēšana – valsts nav darījusi gana daudz, lai panākt, ka finansējums uzņēmējiem būtu pieejamāks. Bankas Latvijā ir izteikti konservatīvas.

Kas par to liecina?

Piemēram, banku prasības pēc ķīlas un augstiem ienākumiem. Latvijas bankai šajā jomā bija divi pētījumi – Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms ir tikai 36% no iekšzemes kopprodukta, salīdzinot ar vidējo ES – 94%. Arī kredītu likmes mums ir augstākas nekā citur Eirozonā. Tā, 2020. gadā starpība starp procentu likmēm no jauna izsniegtajiem kredītiem Baltijā un Vācijā bija aptuveni 1,5–2 procentpunkti. Bankām šeit negribas riskēt, tās vēlas labi pelnīt no pilnībā drošiem klientiem un projektiem. Zinu šo no savas kā uzņēmēja pieredzes. Prasīt biznesam nodrošinājumu 120% apmērā – attīstītajā pasaulē tā nenotiek. Tas nav attīstības ceļš, jo uzņēmumiem ir mazāk brīvu līdzekļu attīstībai – jaunām tehnoloģijām, jauniem produktiem un darba vietām, bet cilvēki nevar iegādāties dzīvokli un turpina maksāt dārgu īres maksu. Jaunas ēkas netiek celtas, pilsētas noveco. Finanšu konservatīvisms ir ceļš uz nabadzību. No otras puses, brīvo nišu aizņem tā sauktais nebanku sektors, kas daudziem rada neatmaksājamu parādu slogu. Uzteicama iniciatīva no valsts puses ir "Altum" valsts galvojumi un garantijas, šī programma būtu jāpaplašina. Valstij ir jāmeklē risinājumi, lai attīstītu ekonomiku ar privātā sektora līdzekļiem. 2008. gada krīze notika pirms 14 gadiem, – ir pienācis laiks beidzot tikt tam pāri.

Kas vēl jāmaina, jāiedibina ekonomikas politikā, lēmumu pieņemšanā?

Ir jāsamazina interešu grupu lobiju iespējas. Jāpanāk attieksme, ka valsts nevis vispirms tur tevi aizdomās, bet vispirms vēlas palīdzēt, atbalstīt. Tas mainītu uzticēšanos valstij, tostarp vēlmi maksāt nodokļus un mazinātu ēnu ekonomikas daļu. Nodokļi ir vēl viens būtisks jautājums. Kā jau minēju – Latvijas nākotne ir daudz nelielu, bet spēcīgu nišas uzņēmumu. Darba vide mainās un tas ir jāparedz, plānojot nodokļu politiku. Attīstība formula šajā kontekstā ir mazāki nodokļi darbaspēkam un godīga konkurence iekšējā tirgū, izskaužot ēnu ekonomiku, kas šo konkurenci kropļo. Ar zemāku nodokli darbiniekiem mēs panākam augstākas algas un produktivitāti. Valsts budžets jāpapildina ar nodokļiem no īpašuma, ko noslēpt "ēnā" nav tik vienkārši. Turklāt – nodokļiem jābūt vienkāršiem, saprotamiem. Īpaši tas attiecas uz mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuriem šobrīd veidojam piedāvājumu īpašam nodokļu režīmam, – tas būs nodoklis no apgrozījuma ar zināmu limitu, līdzīgs mikrouzņēmuma nodoklim.

Kāpēc ir pieaugusi ēnu ekonomikas daļa?

Viens iemesls ir kovida pandēmija, ar to saistītie ierobežojumi un t.s. kovida pabalstu saņemšana. Cilvēki taču turpināja strādāt, bet ienākumus neuzrādīja, lai nezaudētu pabalstus. Būtisks iemesls ir veiktā nodokļu reforma un minimālo sociālo apdrošināšanas iemaksu radītais apjukums. Tā rezultātā no darba tirgus ir "pazuduši" aptuveni 40 tūkstoši nodokļu maksātāju. Lielākā daļa no viņiem ir aizgājuši ēnu ekonomikā, pieņemu, ka viens no faktoriem ir tieši nodokļu nesaprotamība, nevis nevēlēšanās tos maksāt. Vēl viens faktors varētu būt parādnieki, kuri negrib nonākt legālās darba attiecībās, lai nezaudētu ienākumus savu nenokārtoto saistību dēļ, taču tas neizskaidrotu darba tirgus pamešanu tieši 2021. gadā.

Runājot par Latvijas attīstības ceļu, dažkārt tiek piesaukti citu valstu piemēri. Kurš varētu būt Latvijā izmantojamais modelis?

Zinu, ka ir idejas par t.s. Zviedrijas modeli ar augstiem progresīvajiem nodokļiem un lielu valsts atbalstu. Īsi var teikt, ka mums vajag panākt lielākas algas, nevis Zviedrijas modeli. Jāmeklē pašiem sava formula, lai nodrošinātu algu kāpumu un saglabātu produktivitāti. Zviedrijas ekonomikas jauda ļauj cilvēkiem strādāt mazāk un pelnīt vairāk, mums pagaidām jāorientējas uz pretējo – jāstrādā būs vismaz astoņas līdz desmit stundas dienā, bet saņemsim par to salīdzinoši mazāk. Jāuzkrāj sociālais un fiziskais kapitāls, lai nonāktu līdz Ziemeļvalstīs raksturīgam dzīves līmenim. Bet tam, kā to paveikt, būs vajadzīga pašiem sava recepte.

Tu pārstāvi t.s. jauno uzņēmēju paaudzi, kuriem nav bijusi saskare ar padomju laiku. Vai jūti, ka tavas paaudzes cilvēki tāpēc domā un rīkojas atšķirīgi?

Nedomāju, ka tas tik daudz ir saistīts ar cilvēka vecumu kā ar viņa izglītību un pasaules redzējumu. Ir 70-gadīgi cilvēki, kuri domā līdzīgi man un ir 25-gadnieki, kuri neko daudz no šīs dzīves nevēlas. Tas ir attieksmes un domāšanas jautājums.

-------------

1. Latvijā 2021.g. ēnu ekonomika veidoja 26,6% no IKP (+1,1 proc.p. gada laikā), Lietuvā 23,1% no IKP (+2,7), Igaunijā 19% no IKP (+2,5). Avots: SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centrs: https://www.sseriga.edu/sites/default/files/