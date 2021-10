Runājot par savu prasmi strādāt ar tik dažādiem kolektīviem, Elīza atklāj vēl kādu savas personības šķautni: "Lai arī no malas liekas, ka esmu ļoti atvērta un komunikabla, patiesībā darbs ar cilvēkiem no manis prasa īpašu sagatavošanos un koncentrēšanos." Diriģente labprāt izvairoties no lieliem pūļiem un, ja tas iespējams, labāk klusu sēž maliņā. Bet ko lai dara, ja viņas profesija šādu iespēju nepieļauj? Nākas sevi piespiest. Tas reizēm rada augstu stresa līmeni, tomēr viņa ļoti mīl savu darbu un neuzskata to par strādāšanu, lai nopelnītu naudu: "Es mīlu diriģēt, mīlu to, ko es daru, mīlu mūziku un esmu laimīga, ka varu ar to nodarboties." Stresa brīžos ierasti smaidīgā Elīza kļūstot nīgra un noslēgta: "Vislielāko stresu man parasti izraisa sajūta, ka kaut kas neizdodas, ka kaut ko es daru nepareizi. Visi zina, ka šajos brīžos man labāk netuvoties. Man tas jāpārdzīvo vienatnē, jāsaprot savas kļūdas un jāatrod risinājums."



Elīza smejas, ka vislabākās zāles pret stresu ir viņu ģimenes jaunais mīlulis – franču buldoga kucīte Lote: "Agrāk es saspringtos brīžos slikti gulēju – ja mani pamodinātu nakts vidū, es varētu neminstinoties jebkurā dziesmā nodziedāt jebkuru vietu katrai balsij, bet tagad, kad man blakus uz spilvena mierpilni krāc Lote, stress izgaist kā nebijis."



Vēl viens veids stresa mazināšanai – rokdarbi. "Man ļoti patīk kaut ko veidot ar rokām. Patīk krāsot zīmējumus un patīk adīt. Reizēm mēdzu tā aizrauties, ka zeķes vairs nav, kur likt, bet, tā kā mēs neesam čību cilvēki, bet esam zeķu cilvēki, labi vien ir. Varam nonēsāt," smejas Elīza.