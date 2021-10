Pateicoties kokles spēlei, viņš piedalījies jau četros Dziesmu un deju svētkos – gan skolēnu, gan pieaugušo. Un šobrīd paralēli koklētāju ansamblim "Kokles balss" un Valmieras kultūras centra etnokokļu kopai Jēkabs ir arī Valmieras muzeja tradīciju kopas "Griezes" dalībnieks. Šajā kolektīvā Jēkabs spēlē ne vien kokli, bet arī akordeonu. Vispār viņš prot spēlēt arī klavieres un savā mūziķa karjerā izmēģinājis arī tādus mūzikas instrumentus kā trombons, tuba, eifonija, zuzafons. Tāpēc zina teikt, ka kokle ir viens no vieglākajiem instrumentiem gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. "Tas nav grūti – jākustina tikai pirksti un rokas. Turpretī, spēlējot tubu, eifoniju vai zuzafonu, ir dziļi jāelpo, jātur smags instruments un vēl jānospēlē melodija. Bet kokle ir viegla," saka Jēkabs, atklājot, ka kokles repertuārs ir daudz plašāks par tautas mūziku – arī popmūzika un smagais metāls ir kokles mūzika.



Vienlaikus viņš uzsver, ka kokle ir arī ļoti meditatīvs instruments. "To spēlējot, varu ieiet sevī un apdomāt visu, kas pasaulē apkārt. Un ar šo pašu instrumentu varu arī iziet no sevis, ļauties mūzikai, spēlēt un nedomāt vispār neko. Tas ir tas labākais, ka ar kokli var spēlēt visu! Turklāt šo mūzikas instrumentu var vienmēr paņemt līdzi," saka Jēkabs, minot, ka vistālākā vieta, kur viņš ar kokli ir ceļojis, bija Ukrainas kalni, kur devies līdzi mammas deju kolektīvam, un, kāpjot kalnā, nesis līdzi, lai tur varētu paspēlēt. Jēkabam nav iebildumu uzspēlēt kādā radu sanākšanā vai pasākumā, ja kāds to palūdz, bet uz draugu tusiņiem viņš kokli līdzi gan neņem. Tad būtu īpaši jāpiedomā, lai nekas neatgadās, jo instruments viņam ir dārgs – ja ikdienā gadās kokli kaut kur nejauši atsist, viņš tai atvainojas.



Pēc Jēkaba vārdiem, kokles spēlei ir tik patīkama vibrācija, ka pat kaimiņi ne reizi vēl nav iebilduši pret viņa mēģinājumiem, lai gan Jēkabs dzīvo daudzdzīvokļu mājā. "Tāpēc zinu, ka to var spēlēt pat tādās vietās, kur parasti tantiņas lamājas, ka esot pārāk skaļi!" nosmej Jēkabs. Un pat viņa suns – Džīna, kura iebilst pret akordeonu, – kokli klausās ļoti labprāt!