'Ķocis': folkloras kopas iemāca bērniem vienkāršu muzicēt prieku

Visai drīz mājsēdes laikā bērni sākuši teikt, ka ļoti grib satikties, jo darbs ar telefoniem nedod kopā būšanas sajūtu. "Domāju, visi skolotāji bija neapskaužamā situācijā, jo pēkšņi jāielec citos apstākļos, un tu jau arī esi viens, nevis darbā kopā ar kolēģiem. Tam vajag gribasspēku. Sazvanoties, runājot ar kolēģiem, var uzzināt, kā vari strādāt "Zoom", "Meet", "Teams" un vēl citās platformās. Bet arī tad vēl bez tā, ka jāizdomā saturs, ir jātiek galā ar tehniskiem brīnumiem, ar kādiem iepriekš neesi sastapies," par tā brīža realitāti stāsta Solveiga, atklājot, ka viņi pārgāja uz nodarbībām "Zoom", kur tika rīkotas izglītojošas lekcijas vai, precīzāk būtu teikt, stāsti par dažādām tēmām – par tautastērpiem, piemēram, Rucavas, Nīcas un citiem novada tērpiem, ko folkloras kopas bērni velk mugurā. "Izrunājām par visiem godiem – kāzām, krustabām, arī bedībām, kas bērniem izrādījās visinteresantākās, jo par bērēm ikdienā neviens nerunā, bet mēs paskatījāmies uz to no tradīcijas puses. Un pēc tam rīkojām "Kahoot", "Google" viktorīnu, lai pārbaudītu, cik daudz palicis atmiņā. Tas, protams, bija ne tik daudz zināšanu pārbaudei, cik viņu pašu azartam un sacensības garam, lai interesantāk," par mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu saka folkloras kopas vadītāja. "Vai tas atbilst folklorai un stāsta viņiem kaut ko par tradīciju?" par šādu nodarbību un kopā būšanas veidu vaicā pati Solveiga Kūlaine. "Gan nē, gan jā. Tas ir dabisks process, ka kaut kas nāk klāt un kaut kas atbirst, kā teicis Rainis: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies.""



Kā vēl vienu interesantu notikumu vērts pieminēt to, ka folkloras kopa "Ķocis" izveidoja muzikālu apdziedāšanās sveicienu visiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem. "Uz šo sveicienu mūs izaicināja mūsu folkloras jomas galvenais bīdītājspēks Māra Mellēna, vaicājot, vai varam sadomāt kādu apdziedāšanos par e-svētkiem. Tieši tajā brīdī uz āra nodarbību bija atnākušas trīs manas audzēknes, Emīlija, Elza un Akvelīna, kurām es izstāstīju šo ideju, un mēs uz līdzenas vietas izveidojām videokoncepciju, kur meitenes iet mežā un dzied: "Nebēdāju Dziesmu svētkus virtuāli notiekam." Šajā dziesmā ir apdziedāšanās motīvs, kas izdevās viegls, krāšņs, ar mazu ironiju, atspoguļojot situāciju, kāda tā šobrīd ir. Viņas pašas sagudroja vēl citus pantus, izmantojot tradicionālo dziesmu darināšanas metodi, piemēram, "Ūja, Anniņa, tavu mazu tērpu! Trīs gadus gaidīju uzvelkami!" – skaidrs, ka tērpi pa šo laiku palikuši par mazu. Apdziedāta tika arī švaka dziesma un vārgs dancis, jo izpalicis daudz mēģinājumu. Tāpēc skaidrs, ka tā bija, bet mēs varam par to pasmaidīt, iet tālāk un censties uz to labāko," saka Solveiga Kūlaine.