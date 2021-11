Trīs dalībnieces no folkloras kopas "Ķocis" – Emīlija, Elza un Akvelīna – radījušas arī kādu īpašu Dziesmu svētku videosveicienu visiem dalībniekiem, dziesmu ar apdziedāšanās motīvu "Nebēdāju Dziesmu svētkus virtuāli notiekam". "Video izdevās viegls, krāšņs, ar mazu ironiju, atspoguļojot situāciju, kāda tā šobrīd ir. Meitenes pašas sagudroja vēl citus pantus, izmantojot tradicionālo dziesmu darināšanas metodi, piemēram, "Ūja, Anniņa, tavu mazu tērpu! Trīs gadus gaidīju uzvelkami" – jo skaidrs, ka tērpi pa šo laiku kļuvuši par mazu. Apdziedāta tika arī švaka dziesma un vārgs dancis, jo izpalika daudz mēģinājumu. Tā tas diemžēl bija, bet mēs varam par to pasmaidīt, iet tālāk un tiekties uz to labāko," saka Solveiga Kūlaine.