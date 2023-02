VIDEO: Baterija – maza, taču bīstama vēl ilgi pēc izlietošanas

Ikdienas steigā daudzi neaizdomājas par to, cik daudz un kādi bīstami, videi un cilvēkam kaitīgi atkritumi tiek radīti dažādu procesu rezultātā. Elektrotehnika, motoreļļas un citas ķīmiskas vielas, autoriepas, akumulatori, eļļas filtri un, protams, arī mazās un itin bieži nemanāmās baterijas. Tās paslēpušās neskaitāmi daudz ierīču, kas tiek izmantotas ikdienas gaitās – telefonos, rotaļlietās, mūzikas atskaņošanas ierīcēs, pulksteņos un citās elektroprecēs. Bateriju sastāvā ir virkne ķīmisku vielu, kuras, nonākot dabā, nekur nepazūd un sāk ilgstoši indēt vidi, draudot nonākt arī cilvēka organismā.

Kā zemē nomesta baterija ietekmē vidi?

Par to vairāk video Mārtiņš Gulbis, "Laboratorium Zinātnes skolas" vadītājs.

Katra baterija var piesārņot vienu kubikmetru zemes un to sastāvā esošās ķīmiskās vielas sadalīšanās rezultātā caur nokrišņiem var nonākt gruntsūdeņos, upēs ezeros, lauksaimniecības zemē un tālāk caur zivi, gaļu, augiem, ogām nonāk arī cilvēka uzturā. Ar baterijām dabā nonāk cinks, mangāns, dzīvsudrabs, kobalts, niķelis, litijs, svins, kadmijs un virkne citu ķīmisko elementu. Tie vidē saglabājas desmitiem un vairāk gadu. Šie ķīmiskie elementi ietekmē nervu sistēmu un smadzenes, sirds un asinsvadu sistēmu, gremošanas sistēmu un iekšējos orgānus.

Kā pareizi atbrīvoties no baterijām?

Lai novērstu bateriju negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, no tām ir pareizi jāatbrīvojas. Izlietotās baterijas ir jānodod atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Tās nedrīkst izmest ne pie šķirotajiem, ne sadzīves nešķirotajiem atkritumiem, jo, arī nonākot atkritumu poligonā, baterijas var veidot vides piesārņojumu, savukārt atkritumu šķirošanas rūpnīcā esošajās iekārtās var radīt sprādzienbīstamus apstākļus un apdraudēt darbinieku drošību.

Izlietotās baterijas var nodot speciālās šķirošanas kastēs, kas pieejamas tirdzniecības vietās, kurās tiek tirgotas jaunas baterijas. Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar partneriem visā Latvijā izvietojuši jau vairāk nekā 340 speciālās kastes bateriju nodošanai. To atrašanās vietas pieejamas ŠEIT. Tāpat baterijas un citus atkritumu veidus var nogādāt uz kādu no 70 Latvijas atkritumu šķirošanas laukumiem.

Par to, kā pareizi atbrīvoties no mājās vai citviet uzkrātajām baterijām informācija pieejama Latvijas Zaļā punkta kopā ar SIA "Eco Baltia vide" un "Ezītis miglā" rīkotās kampaņas "Tavs toksiskais pirkstiņš?" lapā ŠEIT.

Citi bīstamo un videi kaitīgo atkritumu veidi – arī tiem jānonāk tam paredzētajās vietās!

Būtiski ņemt vērā, ka ikdienā tiek radīti arī virkne citu bīstamo un videi kaitīgo atkritumu, kuru apsaimniekošana ir tikpat svarīga kā bateriju. Elektrotehnika, auto riepas, akumulatori – tos var nodot vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā. Atsevišķos reģionos atkritumu apsaimniekotāji nodrošina šo atkritumu savākšanu arī no konkrētas adreses. Piemēram, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" bez maksas nodrošina elektrotehnikas savākšanu no mājvietām un uzņēmumu adresēm Rīgā, Ādažos, Salaspilī, Mārupē, Liepājā, Daugavpilī un citviet. Kopā ar Latvijas Zaļo punktu, "Tet" un citiem partneriem tiek regulāri rīkotas arī speciālas akcijas elektrotehnikas šķirošanai daudzviet citos Latvijas reģionos.

Tāpat viens no videi kaitīgiem atkritumu veidiem ir atkritumeļļas jeb automašīnās esošās eļļas, kas laika gaitā tiek mainītas pret jaunu. Vecā eļļa nekādā gadījumā nedrīkst nonākt dabā vai tikt sadedzināta. To ir jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kurš parūpēsies, lai tā nonāktu atbilstošā pārstrādē. Tāpēc brīdī, kad izvēlies autoservisu, kurā veikt automašīnas apkopi, pārliecinies, ka šis komersants no videi kaitīgajiem un bīstamajiem atkritumiem atbrīvojas atbildīgi.

Tas, cik tīra vide būs nākotnē, ir atkarīgs no sabiedrības paradumiem šobrīd. Katra spēkos ir parūpēties, lai radītu iespējami mazāk atkritumu – piemēram, nepirkt pa vienai baterijai regulāri, bet izmantot lādējamās baterijas; padomāt, vai kārtējais jaunais telefons ir patiešām nepieciešams un varbūt pašam apnikušais ir gana labs, lai būtu lietojams vēl kādam; tāpat arī nevajadzīgo atbilstoši sašķirot un nodot pārstrādei. Tādējādi būs iespēja panākt, ka vide būs zaļāka, gaiss tīrāks, daba bagātīgāka, kā arī ne mazāk svarīgi – tiks mazināts risks atkritumu sastāvā esošām ķīmiskām vielām nonākt cilvēka organismā. Vairāk par to, kā pareizi šķirot un atbrīvoties no dažādiem atkritumu veidiem – www.zalais.lv.