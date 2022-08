Ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais nāves cēlonis Latvijas iedzīvotāju vidū. Ik gadu aptuveni 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju tiek diagnosticēts ļaundabīgs audzējs. Ik gadu aptuveni seši tūkstoši iedzīvotāju nomirst ļaundabīgo audzēju dēļ. Aptuveni 30% no tiem nav sasnieguši 65 gadu vecumu, turklāt mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā ir par 15% augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda ārsti, vēzis ir ārstējams, bet jo īpaši svarīgi – lai tas ir diagnosticēts pēc iespējas agrīnā stadijā. Svarīgs priekšnoteikums, lai mazinātu drūmo statistiku, ir panākt, ka onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā ir pieejami efektīvākie medikamenti.

Starptautiskie pētījumi rāda, ka labākos rezultātus vēža ārstēšanā var sasniegt, ja apvieno standarta ķīmijterapiju, kas Latvijā ir apmaksāta, ar inovatīvām terapijām, kas visām diagnozēm pie mums diemžēl nav pieejamas. Ir onkoloģiskie pacienti, kuriem cita varianta, kā ārstēšanās ar inovatīvajām zālēm, nemaz nav.

2022. gadā uz valsts finansētiem inovatīvajiem medikamentiem cerēja 1255 onkoloģiskie pacienti, no kuriem tikai 381 jauns pacients varēja uzsākt ārstēšanu. Līdz ar to prakse rāda, ka bez atbilstošas ārstēšanas šogad palika 874 onkoloģiskie pacienti jeb 70% no visiem, kuriem nepieciešami moderni un jau pieejami medikamenti. 2023. gadā finansējumu vajadzēs jau 2028 pacientiem. Tas ir vairāk nekā visā Jaunpiebalgas pagastā dzīvojošie cilvēki.

Iespēja terapijā iekļaut inovatīvas zāles onkoloģiskajiem pacientiem ir jāgaida 927 dienas jeb 2,5 gadus, kas daudziem var būt izšķiroši. Pacientiem ļoti bieži nekas neatliek, kā turpināt ārstēšanu ar mazāk efektīvām zālēm. Tāpat pārskatā par inovatīvo medikamentu pieejamību un kompensāciju 2017.-2020.gada periodā secināts, ka no 41 inovatīvā medikamenta, kas onkoloģijā ir piereģistrēti laika periodā no 2017.-2020. gadam, Latvijā ir pieejami tikai 6, kamēr Lietuvā 7 un Igaunijā – 9, Latvijai no Eiropas vidējā rādītāja atpaliekot par teju 4 reizēm.

Kur esam ar valsts atbalstu onkoloģisko pacientu ārstēšanā un kāpēc ar katru noraidījumu palīdzēt, pieliekam roku Latvijas cilvēku klusai izdzišanai vesela novada teritorijas lielumā?

Raksts sagatavots sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SIFFA).

----------------------

1. Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam

2. Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam

3. Eiropas farmācijas rūpniecības un asociācijas federācijas (EFPIA) pārskats par inovatīvo medikamentu pieejamību un kompensāciju 2017.-2020.gada periodā (Patients W.A.I.T.Indicator 2021).