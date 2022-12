Gandrīz 100 % eksports bez neviena ārzemju komandējuma

Uzņēmuma "AZERON", "Eksporta un inovācijas balvas 2021" laureāta kategorijā "Eksporta jaunpienācējs", līdzdibinātājs

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found. Ads disabled Ads disabled

Placement code for key m_giga1 not found.

Videospēļu kontrolieru ražotāja "Azeron" bizness, izņemot ierīču izgatavošanu, ir pilnībā digitāls – klienti produktu iepazīst internetā un tur arī to pasūta. Šī iemesla dēļ tikai dažus gadus vecais uzņēmums, kam gandrīz 100 % no 2,5 miljonu eiro apgrozījuma veido eksports, nekad nav bijis ārzemju komandējumos, lai tiktos ar potenciālajiem klientiem.

""Azeron" veiksmes atslēgair izcils produkts un vēl izcilāka komanda.

Ja kādas no šīm lietām trūktu, visticamāk, mēs nebūtu tur, kur esam tagad.

Tāpat ir svarīgi nebaidīties darīt un meklēt to, kas ir vajadzīgs,"

saka "Azeron" līdzdibinātājs Jānis Kūlbārdis.

Palīdz labāk spēlēt datorspēles

"Azeron" ražo videospēļu kontrolierus, kas atvieglo videospēļu spēlēšanu, aizstājot parastās tastatūras izmantošanu, – lai gan produkts pēc izskata līdzinās datorpelei, tā ir tastatūra. Darbs pie prototipa izstrādes aizsākās 2012. gadā lauku mājā Ventspils novadā. Pamazām idejas autoram Imantam Daiginam pievienojās pārējā komanda – 3D modelētāja, programmētājs, ražošanas un biznesa procesu vadītāji –, un no idejas izauga unikāls un vizuāli pievilcīgs produkts. "Lai par to paziņotu plašākai pasaulei, uzrunājām vairākus influencerus, līdz beidzot atsaucās spēlētāju vidū populārais "YouTube" satura veidotājs "Beaks", kam tolaik bija pusmiljons sekotāju. Saņēmis kontroliera prototipu, "Beaks" savā "YouTube" kontā publicēja tā apskatu. Mēneša laikā šī video skatījumu skaits sasniedza četrus miljonus, un mēs sākām saņemt simtiem vēstuļu dienā no cilvēkiem, kas būtu gatavi mūsu produktu nopirkt. Tā dibinājām uzņēmumu un sākām attīstīt ražošanu, lai apmierinātu augošo pieprasījumu," saka J. Kūlbārdis.

Inkubators palīdz attīstīties lētāk

Vēl pirms "Azeron" dibināšanas viņi iesniedza dokumentus dalībai LIAA Ventspils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmā. Pēc tam, kad uzņēmums jau bija nodibināts, tas iestājās arī inkubatorā, kur darbojamies arī tagad. "Esam ļoti apmierināti un pateicīgi par iespēju attīstīt uzņēmumu inkubatorā. Iespējams, mēs būtu izveidojuši uzņēmumu, arī nepiedaloties inkubatorā, bet atbalsts, ko esam līdz šim saņēmuši, ir ļāvis attīstīties daudz lētāk un efektīvāk," saka J. Kūlbārdis.

Inkubatora dalībniekiem ir pieejamas mācības un konsultācijas,

tāpat var saņemt grantus un līdzfinansējumu dažādiem mērķiem,

piemēram, grāmatvedībai, telpu īrei, mārketingam, u. tml.

Viņš stāsta, ka inkubatora vide ir ļoti draudzīga, pretimnākoša un elastīga.

Uzņēmējs atceras gadījumu, kad zvanīja inkubatora vadītājai septiņos vakarā un prasīja, vai viņa nepazīst kādu, kas var palīdzēt kādā konkrētā jautājumā. Viņa LIAA tīklā ātri vien sagādāja nepieciešamos kontaktus. "Ir grūti spriest, kādā attīstības stadijā mēs šobrīd būtu, ja nebūtu inkubatora atbalsta, taču viens ir skaidrs – ar pašu spēkiem mēs nebūtu spējuši investēt attīstībā tik daudz. Katrs eiro, ko esam investējuši, ir devis atpakaļ vairākkārtīgi," akcentē J. Kūlbārdis.

Viņa skatījumā vērtīgs uzlabojums inkubatoru programmā būtu individuāla pieeja katram dalībniekam un viņa vajadzībām. Piemēram, "Azeron" kā inkubatora biedrs var saņemt atbalstu IT pakalpojumiem, grāmatvedībai, mārketinga pakalpojumiem, konsultācijām un citiem pakalpojumiem, ja tos saņemam kā ārpakalpojumu. Taču, ja kādu no šīm funkcijām uzņēmums izvēlas veikt iekšēji, šīm izmaksām nav iespējams saņemt atbalstu. "To var interpretēt kā atbalsta neesamību štata darbinieku pieņemšanai un jaunu darbavietu veidošanai. Līdz šim grantu programmā grāmatvedības pakalpojumus mums sniedza ārpakalpojuma uzņēmums. Tikko esam pārņēmuši grāmatvedības funkciju paši, un, veicot pirmos aprēķinus, secinājām, ka mūsu pieskaitāmie izdevumi ir samazinājušies par 50 %, kas ir līdzvērtīgi LIAA grantu atbalstam. Šobrīd strādājam pie grāmatvedības sistēmas automatizācijas, un, kad tā būs sakārtota, arī darba efektivitāte ievērojami uzlabosies. Beigās sanāk, ka izdevīgāk ir darīt pašam bez atbalsta," teic J. Kūlbārdis.

60 % eksporta veido ASV

"Azeron" ražošana un administrācija notiek Ventspilī, bet tirdzniecība – savā tīmekļvietnē un "Amazon" platformā. Kontrolieri var iegādāties jebkurš interesents jebkurā pasaules vietā, kur "FedEx" vai DHL nodrošina piegādi. "Gandrīz 100 % no saražotās produkcijas eksportējam, taču neviens no komandas nekad nav bijis komandējumā ārpus Latvijas," atklāj J. Kūlbārdis.

Uzņēmuma svarīgākie eksporta galamērķi ir ASV, Kanāda, Lielbritānija, Francija, Vācija, Austrālija, Japāna. Latvijas tirgū paliek tikai 0,1 % no saražotās produkcijas. Sākotnēji lielākais tirgus bija ASV, un arī šodien tas saglabā savas pozīcijas, veidojot 60 % no apgrozījuma.

Ievērojamu kāpumu uzņēmums novēro Japānas tirgū – gada laikā tas ir audzis no aptuveni 2 līdz 3 % līdz 10 % no apgrozījuma. J. Kūlbārdim grūti nosaukt konkrētus iemeslus – visticamāk, tas ir vairāku apstākļu kopums. "Azeron" sadarbojas ar lielāko mehānisko slēdžu ražotāju pasaulē "Omron", kas atrodas Japānā. Šis ražotājs par Latvijas uzņēmumu rakstīja un stāstīja savos kanālos. Tāpat arī LIAA organizētajās Latvijas dienās Tokijā bija informācija par "Azeron", un no klientiem uzņēmums saņēma labas atsauksmes. "Pārdošanas apjomu pieaugumu redzējām arī tad, kad parādījāmies Japānas "Amazon" vietnē. Cilvēki par mums aktīvāk sāka runāt, rakstīt un attiecīgi – pirkt kontrolierus. Kopumā mūsu klienti par mums sāka izrādīt interesi ļoti organiski un līdz šim nav pārstājuši to darīt," stāsta J. Kūlbārdis.

Uzņēmumam eksporta tirgos nav ne vietējo partneru,

ne vairumtirgotāju vai mazumtirgotāju.

"Tas nav nepieciešams.

Mūsu mārketinga nodaļa no pašiem pirmsākumiem

ļoti mērķtiecīgi strādā pie produkta reklamēšanas

un klientu piesaistes interneta vidē.

Mārketingam atvēlam pieklājīgu budžetu – strādājam ar digitālo mārketingu, sadarbojamies ar influenceriem, un mums ir arī savs "Discord" serveris videospēļu spēlētāju vidē, kur tūkstošiem klientu diskutē savā starpā," saka J. Kūlbārdis.

Arī dalība izstādēs uzņēmumam nav nepieciešama. "Pirmkārt, mūsu klienti ir sasniedzami interneta vidē. Otrkārt, ieguldot tādu pašu budžetu digitālajā mārketingā, mēs varam sasniegt daudz labākus pārdošanas rezultātus," uzskata uzņēmējs.

Materiālu piegāde kļūst ilgāka un dārgāka

Daudzus uzņēmumus pašlaik ir skāris Krievijas sāktais karš Ukrainā. J. Kūlbārdis teic, ka "Azeron" pārdošanas rezultātus saistībā ar tirgiem, kas ir aizvērušies, šī situācija ietekmē nebūtiski un karš nav tieši iespaidojis pārdošanu. Taču tas atsaucas uz piegādēm. Liela daļa "Azeron" izejmateriālu tiek sūtīti no Āzijas un tiek piegādāti ar aviopārvadājumiem. Šobrīd lidojums, piemēram, no Honkongas uz Šarla de Gola lidostu Francijā ir piecas stundas ilgāks nekā agrāk. "Tas nozīmē, ka, pirmkārt, piegādes aizņem vairāk laika, otrkārt, tās ir dārgākas – lidojums ir garāks, un arī par degvielu jāmaksā vairāk. Piegādes cenas pieauga jau Covid-19 pandēmijas sākumā saistībā ar pastiprinātajiem ierobežojumiem un prasībām dažādās valstīs, taču pēc kara sākuma cena ir pieaugusi vēl vairāk, un to jūt arī gala patērētājs," saka J. Kūlbārdis.

Šis ir viens no apstākļiem, kāpēc viņš iesaka rūpīgi izvēlēties sadarbības partnerus un meklēt tādus, kas grib augt kopā, nevis tādus, kas tikai izraksta rēķinu. Piemēram, "FedEx" Latvijas komanda jau no paša sākuma pamanīja "Azeron" potenciālu un par saviem pakalpojumiem piedāvāja tādu cenu, kādu prasa lielajiem klientiem. "Tāpat "FedEx" bez maksas mūs konsultēja par dažādiem tirgiem, nodrošināja noderīgus kontaktus un pat palīdzēja attīstīt drošu iepakojumu, kamēr citi pārvadātāji pat nevēlējās ar mums runāt. Tādus partnerus nav viegli atrast, taču ir ļoti svarīgi mēģināt meklēt," iesaka J. Kūlbārdis.