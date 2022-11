Izvirzīti 'Eksporta un inovācijas balvai 2022' nominētie tūrisma nozares uzņēmumi

"Dont Panic"" sadarbībā ar "Skudras Metropole" ar produktu "Nepieradinātās naktsmītnes" –"Dabas galerija". "Nepieradinātās naktsmītnes" ir piedzīvojums, kas dāvā jaunu pieredzi un emocijas. Tās radītas ar mērķi sniegt apmeklētājiem jaunu pieredzi, iepazīstinot ar jaunām vietām, dažādiem Latvijas reģioniem un neparastām lokācijām. "Dabas Galerijas" viesiem ir iespēja nakšņot unikāla dizaina namiņā, kas mehāniski griežas ap savu asi 360 grādos un pārsteidz ar slīdošo terasi, kura izslīd virs koku galotnēm. Ēka, griežoties uz katru no debess pusēm, ierāmē apkārtējo ainavu.

Vitalitātes akadēmija "Via Vitalité" - vieta sakārtotam prātam un ķermenim. "Via Vitalité" ir labsajūtas komplekss, kur klientam radīti visi priekšnoteikumi viņa izvirzītā mērķa sasniegšanai – vai tā būtu svara samazināšana vai "galvas izvēdināšana" pēc saspringta darba. Īpaši aktuāls šis piedāvājums ir kļuvis pēc Covid pandēmijas, kuras laikā cilvēki mentāli noguruši no dažādiem ierobežojumiem.