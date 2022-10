Veselīgs klimats un mazākas izmaksas. 7 viedierīces tavam mājoklim apkures sezonā

Apkures sezonai sākoties, arvien lielāku uzmanību pievēršam veidiem, kā savā mājoklī samazināt energoresursu patēriņu, nezaudējot ierasto komfortu. Viens no veidiem – dažādu viedo ierīču izmantošana. Esam sagatavojuši nelielu ceļvedi viedo ierīču pasaulē, lai palīdzētu izprast, kuras viedās ierīces izvēlēties un cik lielā mērā ar to palīdzību ir iespējams samazināt energoresursu patēriņu.

Pirmais solis energoresursu izmaksu samazināšanai – ikdienas paradumu pārskatīšana

Lai kāda būtu motivācija – dabas resursu saudzēšana vai vēlme samazināt izmaksas – energoefektivitāte ir vērtīga ikvienam. Pat šķietami nebūtiskas izmaiņas ikdienas paradumos, piemēram temperatūras samazināšana telpā par pāris grādiem, elektrisko ierīču atslēgšana no gaidīšanas režīma, mēbeļu pārvietošana tālāk no raditoriem un pareiza vēdināšana, var būtiski palīdzēt efektivizēt izmaksas apkures sezonā. Šīs izmaiņas ikdienā mums palīdz realizēt dažādas viedās ierīces, taču, pirms sākam iepazīšanos ar to veidiem – neliela atkāpe par to, ko tad ar viedierīcēm varam praktiski mainīt.

Katrs paaugstinātais grāds palielina apsildei nepieciešamās enerģijas patēriņu par 5%. Ja tavā mājoklī ir iespējams regulēt apsildes temperatūru, tas ļaus samazināt apkures enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot mājoklī komfortu.

Vēl daži noderīgi ieteikumi apkures sezonā:

dodoties prom no mājokļa, pazemini visa mājokļa apsildes temperatūru līdz 18°C;

ja atstāj mājokli uz ilgāku laiku, tad ieteicams temperatūru samazināt līdz 16°C, tādējādi ietaupot pat trešo daļu no apkures enerģijas patēriņa;

ja iespējams, regulē temperatūru katrai telpai atsevišķi, piemēram, virtuvē, kur, gatavojot maltītes, izdalās siltums, nav nepieciešama tik augsta temperatūra kā viesistabā;

ja izmanto elektrisko sildītāju, tad, lietojot ierīces regulēšanas iespējas, iespējams ietaupīt līdz pat 30 % elektrības. Samazinot temperatūru par 1°C, elektrības patēriņu samazināsi par 5 %.

Noteikti ir vērts arī pārskatīt savu ierīču darbību. Katrs ledus centimetrs ledusskapja saldētavā vai novecojusi elektriskā tējkanna ir īsti elektrības zagļi. Šiem faktoriem ir nozīme, ja vēlamies savlaicīgi pamanīt un novērst liekus elektrības un apkures tēriņus. Taču īpaši vērtīgs papildinājums un ieguldījums energoefektivitātes veicināšanā ir viedā māja. Tā ļauj pielāgot ierīču darbību ikdienas gaitām, kontrolēt energoresursu patēriņu un tādējādi – samazināt izmaksas. Piemēram, apkures sistēmu var aprīkot ar viedajiem apkures regulatoriem, un temperatūru regulēt un kontrolēt attālināti ar viedtālruņa palīdzību. Iepazīsimies ar šīm ierīcēm tuvāk!

Ierīces, bez kurām var, bet nevajag iztikt

Viedo ierīču izmantošana mājsaimniecībās vairs nav retums – jau populārajiem robotiem-putekļsūcējiem pievienojas arī viedās rozetes, viedās spuldzes un klimata kontroles ierīces. Turklāt ne velti – viedās ierīces rūpējas par komfortu, ērtu, attālinātu mājsaimniecības enerģijas pārvaldību, kā arī veicina energoefektivitāti. Piemēram, regulējot telpas temperatūru ar viedās mājas ierīcēm, iespējams efektīvi izmantot energoresursus un samazināt apkures izmaksas līdz pat 30 %, nezaudējot ierasto komforta līmeni.

Kas tad īsti ietilpst šādā viedajā mājā? Pirmkārt – tu pats! Gudrs saimnieks vai saimniece, kas seko līdzi energoefektivitātes tendencēm. Otrkārt – viedās ierīces. Lūk, dažas no ierīcēm, ko iesakām ieviest savā mājoklī!

Energoefektīvs viedais apgaismojums – budžetam saudzīgs, pieskaņojas darbam un atpūtai

Vienkāršākās iekārtas, ar kurām sākt savu ceļu uz viedu mājokli, ir viedās spuldzes. Viedās spuldzes un viedās apgaismojuma vadības sistēmas visbiežāk neprasa lielas investīcijas un ir ļoti vienkāršas, padarot tās pieejamas teju ikvienam. Pastāv dažāda veida viedā apgaismojuma risinājumi:

Spuldzes ar jau iestrādātiem kustību sensoriem. Tās ir piemērotas telpām, kurās uzturaties bieži, bet īslaicīgi, piemēram, gaitenī, priekštelpā. Tiklīdz tuvosies spuldzei, tā automātiski ieslēgsies un neilgi pēc telpas atstāšanas izslēgsies. Šādas spuldzes ir vienkāršs un ērts risinājums, kas ļauj paaugstināt komfortu un ietaupīt elektroenerģiju.

Tās ir piemērotas telpām, kurās uzturaties bieži, bet īslaicīgi, piemēram, gaitenī, priekštelpā. Tiklīdz tuvosies spuldzei, tā automātiski ieslēgsies un neilgi pēc telpas atstāšanas izslēgsies. Šādas spuldzes ir vienkāršs un ērts risinājums, kas ļauj paaugstināt komfortu un ietaupīt elektroenerģiju. Spuldzes ar iebūvētiem gaismas sensoriem. Šīs ir piemērotas āra teritoriju apgaismojumam – terasei, lievenim, pagalmam vai vārtiem. Samazinoties dabiskā apgaismojuma līmenim, tās automātiski ieslēgsies un nodrošinās nepieciešamo apgaismojumu.

Šīs ir piemērotas āra teritoriju apgaismojumam – terasei, lievenim, pagalmam vai vārtiem. Samazinoties dabiskā apgaismojuma līmenim, tās automātiski ieslēgsies un nodrošinās nepieciešamo apgaismojumu. Viedo spuldžu vadības sistēmas. Šādas sistēmas ar bezvadu savienojuma palīdzību ļauj attālināti kontrolēt vairākus gaismekļus vienlaikus. Ar mobilās lietotnes palīdzību varēsiet attālināti ieslēgt un izslēgt spuldzes, kā arī mainīt to gaismas krāsu un intensitāti, lai radītu savām vajadzībām atbilstošu noskaņu.

Mūsdienīgas ierīces mājokļa klimata regulēšanai

● Iekštelpu gaisa kvalitātes sensors palīdzēs kontrolēt gaisa kvalitāti. Šis nelielais, gudrais aparāts mēra ne tikai temperatūru un gaisa mitrumu, bet arī CO 2 un ziņo, ja pienācis laiks izvēdināt telpas. Sensora datus iespējams apskatīt arī Aranet4 lietotnē;

● Gaisa mitrinātāji būs īpaši aktuāli apkures sezonas laikā, kad gaiss iekštelpās kļūst sauss.

● Sildītājus daudzi izmanto laikā, kad apkures sezona vēl nav sākusies, bet laikapstākļi mājokli jau padarījuši neomulīgi drēgnu. Mūsdienīgi sildītāji ir energoefektīvi, funkcionāli, kā arī nodrošina iespēju attālināti veikt telpas apsildīšanu, piemēram, pirms atgriešanās mājās.

● Siltumsūkņus–kondicionierus, kas piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, var izmantot gan telpas uzsildīšanai ziemā, gan atdzesēšanai vasarā, turklāt daudziem modeļiem pieejama arī gaisa attīrīšanas funkcija.

Jāatceras, ka klimats mājoklī nav tikai komforta rādītājs – svaigs gaiss, pietiekams gaisa mitrums un piemērota temperatūra ir priekšnoteikums arī labai veselībai.

Gudriem saimniekiem vieda māja – papildu ierīces energoefektīvai mājas pārvaldībai

Vidējā komforta temperatūra mājoklī ir 20oC – 21oC dienā, bet prombūtnes laikā temperatūru mājoklī ieteicams samazināt līdz 16oC. Izmantojot mūsdienīgas ierīces, temperatūru var regulēt viedtālrunī, sev ērtā laikā un vietā. Vēl viens svarīgs faktors ir iespēja apgaismojumu un citas elektriskās ierīces ieslēgt un izslēgt attālināti, kā arī sekot līdzi ierīču elektrības patēriņam. Gan temperatūras uzturēšanu, gan ierīču ieslēgšanu un izslēgšanu var veikt izmantojot:

viedās rozetes, kas ļauj ieslēgt un izslēgt tai pievienotās ierīces, kā arī analizēt elektrības patēriņu;

kas ļauj ieslēgt un izslēgt tai pievienotās ierīces, kā arī analizēt elektrības patēriņu; bezvadu regulatorus – viedās mājas apkures regulators kontrolē telpas apkuri un spēj nodrošināt vēlamo temperatūru katrā telpā atsevišķi (katram radiatoram nepieciešams viens bezvadu regulators).

Kā izvēlēties īstos palīgus savam mājoklim?

Kā zināt, ar ko sākt mājokļa uzlabojumus? Labs sākums ir mājokļa vajadzību apzināšana:

● noskaidrojot, vai logi un durvis nelaiž ārā siltumu, vai sildelementi nav aizklāti ar mēbelēm vai aizkariem un citas svarīgas lietas siltuma saglabāšanai;

● pārliecinoties, vai mājās nemitinās elektrības zagļi – vecas tējkannas, veci televizori, neapkopti ūdens boileri un ledusskapji, kas nevajadzīgi palielina elektrības patēriņu. To noskaidrot var palīdzēt izdarīt gan energoefektivitātes speciālisti, gan arī viedās rozetes;

● ielūkojoties Elektrum mājaslapā un iepazīstoties ar noderīgiem padomiem enerģijas taupīšanai un izmaksu efektivitātei;

● ienākot Elektrumveikals.lv un izvērtējot viedierīču funkcionalitāti, parametrus un izmaksas.

Lai gudra un efektīva saimniekošana!