Siguldā piecu minūšu gājiena attālumā no dzelzceļa stacijas necilā privātmājā ar ābeļdārzu apmetusies biedrības “Aicinājums Tev” iekārtotā “Iespēju darbnīca”. Te gluži kā uz darbu ik dienu nāk un tiek atvesti aptuveni 20 cilvēki ar invaliditāti, pārsvarā garīga rakstura traucējumiem, lai māju vienmuļību un dažkārt arī vientulību aizstātu ar aktīvām nodarbībām, ekskursijām un sabiedrību, ko darbinieki sarunā nereti nodēvē par ģimeni. Diāna Jasinska ir viens no septiņiem biedrības motoriem.

Viņa “Aicinājuma Tev” kolektīvam pievienojās pirms sešiem gadiem pēc sociālā darbinieka profesijas iegūšanas, radinieces un biedrības izveidotājas Mārītes Rozentāles mudināta. Lai gan interese bijusi, izšķirties par šāda darba veikšanu bijis grūti, atzīst Jasinska. Tā ir gandrīz misija visiem šeit strādājošajiem, ko apliecina arī pašas biedrības dibināšanas stāsts, kas aizsākās pirms piecpadsmit gadiem. Rozentāle 2000. gadā pēkšņi saslima ar gripu, gandrīz zaudēja redzi, ko daļēji saglabāt vienā acī palīdzējušas tikai operācijas. Kad no jauna apradusi ar situāciju, apgūstot Braila rakstu, datoru un klūdziņu pīšanu, kāda ārsta mudināta, sākusi domāt, kā šīs zināšanas likt lietā turpmāk. Sākumā viņa kļuva par aprūpētāju, bet drīz savāca domubiedru grupu un izveidoja biedrību.

“Tādā cilvēcīgā ziņā prieks redzēt, kā viņi mainās, un viņi mainās ļoti, ļoti lēni. Viņi it kā stāv uz vietas, bet tu redzi, ka viņi pamazām paliek atvērtāki,” atklāj Jasinska.

Vairāki savulaik ieradušies, jo viņu vecāki meklējuši risinājumu tam, ka viņu jau pieaugušie, bet joprojām aprūpējamie bērni neiet ārpus mājas, lai gan viņiem nepieciešams izkustēties. Tad ar grūtībām viņi pirmoreiz šeit atvesti, apskatījušies, kas te notiek, un pamazām sākuši nākt. Daļa centru apmeklē, jo līdz šim jutušies vientuļi un te, šajā komūnā, jūtas pieņemti, vajadzīgi un var kaut kā izpausties. “Ir gadījumi, kad pat mūsu kolektīvs nezina, kā pareizi iedarboties uz šo cilvēku, jo viņš ir tik ļoti sevī. Var būt tā, ka viņš pat piedalās nodarbībās un brauc ekskursijās, bet ļoti, ļoti distancējas, negrib, lai pievērš uzmanību. Viņš te visur ir un piedalās, bet tikai pats savā noteiktā režīmā. Tā arī ir daļa no slimības,” skaidro speciāliste.

Ilgo biedrības pastāvēšanas gadu laikā klientūras kodols ir nostabilizējies. “Daudzi jaunie, kuri pienāk, tomēr aiziet,” stāsta Jasinska, “viņi patestē, iespējams, jūt, ka tas nav viņu vai patiesībā nemaz negribēja neko meklēt. Paliek tie, kurus apmierina, ka var strādāt režīmā, kurā neviens viņus nestumda, negrūsta, nebaksta. Mums režīma nav, mēs to nemaz nevaram atļauties, jo viņi patiešām ir ļoti dažādi. Katrs dara tik, cik var.”

“Mums visi cilvēki šeit ir ar invaliditāti. Pārsvarā tā ir garīga rakstura, bet ir arī cita veida invalīdi. Daļa ir pensionāri, daļa ir nedaudz virs 30. Visi arī paši grib nākt, nav tā, ka vecāki vai citi radinieki viņus spiestu. Laika gaitā pieraduši, ka tā ir viņu dzīves sastāvdaļa. Zina, ka no rīta jāpieceļas, jāpaēd brokastis un tad ir ceļš uz šejieni, un te paiet visa vai daļa dienas,” stāsta sociālā darbiniece.

Biedrības klienti ikdienā katrs dzīvo savā ģimenē, bet daži ir arī vientuļi, stāsta Jasinska. Centra auditorija ir siguldieši un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, kāds arī brauc no vairāk nekā 20 kilometrus tālās Mores. “Te ir dienas centrs ar darbnīcām. Viņi no rīta nāk, piedalās kādās nodarbībās, rīkojam arī kopīgas svētku svinēšanas, kopīgas ekskursijas. Ikdienā šeit ir iespēja darboties.” Atsevišķi motivēti cilvēki, kuri vēlas gūt papildu ienākumus, ar biedrības starpniecību strādā arī Nodarbinātības valsts aģentūras subsidētajās darbavietās.

Cita starpā Jasinska ikdienā biedrības klientiem gatavo arī lekcijas par, piemēram, prasībām, uzsākot darbu, par Eiropas dienu, par vēlēšanām un dažādām aktualitātēm. “Stāstu ļoti vieglā formā, piemēram, skaidroju pa atsevišķiem faktiem. Kāds kaut ko zina, citi ne. Piemēram, pirms vēlēšanām skaidroju, cik ir sarakstu, kas sarakstos ir, ka laikus ir jāinteresējas un nevar paļauties uz to, ka pēkšņi par vienu cilvēku stāsta, ka viņš ir labs. Vairums gāja uz vēlēšanām – cits ar ģimeni, cits patstāvīgi, bet, protams, ir tādi, kas saka, ka iet, bet man nav skaidrs, vai patiešām bijuši,” viņa skaidro.

Zaļā mauriņa un koku ieskautajā ēkā dienas vidū ir ļoti aktīva rosība. Tikai uz brīžiem apklust šujmašīnas bubināšana. Daži kādā nodarbē pavada vien pusstundu, citi var knibināties ap vienu uzdevumu visas dienas garumā – šuj, auž, veido dažādus izstrādājumus no ādas. Dažkārt šeit izgatavoto var atrast arī vietējos tirdziņos, tomēr pamatā viss top pašiem, pašu priekam, stāsta biedrības pārstāvji.

Biedrības darbinieki ir kā papildu ģimenes locekļi, kuri līdzās nodarbību vadīšanai savai auditorijai skaidro svarīgus jautājumus un bieži arī paši uzņemas dažādu problēmu atrisināšanu.

“Dažkārt cilvēks savu problēmu nemaz tā arī nepasaka, bet pēc kaut kādas sarunas saproti, ka viņam ir vajadzīga palīdzība, tad mēģinu situāciju risināt, zvanīt. Piemēram, ja atklājas, ka cilvēks pazaudējis pasi, noskaidroju, kas jādara, jo viņš klusībā domājis, ka neko nevar izdarīt, jo naudas nav. Tāpat sazināmies ar ģimenes ārstu, ar sociālo dienestu, ja risināmas kādas neatliekamas, steidzamas problēmas. Kādam ir 80 eiro invaliditātes pensija un jānokārto trūcīgā statuss, kādam nezināmu iemeslu dēļ bankā ir trīs konti, kuri jāslēdz,” stāsta biedrības pārstāve. Viņa norāda, ka daļu šo problēmu varēja atrisināt arī ģimenes locekļi, no kuriem vēlāk saņem pateicības vārdus, bet, iespējams, mājās cilvēks nemaz visu nav izstāstījis.

Biedrība piedāvā iespēju arī nomazgāties dušā un izmazgāt veļu, kas vairumam klientu nav aktuāli, bet dažiem ir neatsverami. “Ir puisis, kuram mājās ir veļasmašīna, bet viņš ar to nemāk apieties. Viņš arī te nemāk ar to apieties un katru reizi mācās no jauna. Kaut kādu pamatu saprot, bet vienalga saspiedīs kaut ko šķērsām,” viņa stāsta. “Aicinājums Tev” sniedz atbalstu arī invalīdu ģimenes locekļiem, kuri bieži vien ir arī viņu ikdienas asistenti. Tiek rīkotas psihologu atbalsta grupas, tiek aicināti ģimenes ārsti, kuri konsultē par noteiktām tēmām, piemēram, sirds veselību.