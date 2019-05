Cilvēktirdzniecības apkarošanas politikas ieviešanas laiks Latvijā sakrita ar ekonomiskās krīzes sākumu. 2008. gada sākumā stājās spēkā un tūlītēji tika pieņemta arī Latvijā to regulējoša Eiropas Padomes konvencija. Tobrīd tiesībsargājošo institūciju redzeslokā nonāca salīdzinoši daudz cilvēku tirdzniecības gadījumu, kuru mērķis pārsvarā bija apgādāt bordeļus gan Eiropas rietumos, gan dienvidos ar sievietēm un nepilngadīgām meitenēm seksuālai izmantošanai. Policistēm uzdodoties par ārvalstīs darbu meklējošām sievietēm, tolaik izdevās atklāt vairākus grupējumus un šo rūpalu piebremzēt.

“Globāli cilvēku tirdzniecības formas ir visdažādākās. Pastāv visneiedomājamākie veidi, kā cilvēkus izmantot, lai nopelnītu naudu,” stāsta Stabiņa. Arī Latvijā cilvēktirdzniecība neizsīka, tikai mainīja formas, radot arī jaunus izaicinājumus tiesībsargiem. Šajā cīņā pēc vairāk nekā desmit gadiem vadošos, ar starptautisko sadarbību saistītos amatos Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē un Iekšlietu ministrijas Starptautisko attiecību nodaļā iesaistījās arī Stabiņa, kļūstot par Latvijas nacionālo koordinatoru cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos.

Viņai 2010. gadā uzsākot darbu, nesen bija sācies fiktīvo laulību bums. “Sākumā sievietes ļoti labi apzinājās, ka brauc slēgt laulības ar trešo valstu pilsoņiem un viņām par to samaksās trīs līdz piecus tūkstošus vai nopirks datoru vai vēl kaut ko. Sievietes apzināti uz to gāja. Vēlāk fenomens attīstījās un pieslēdzās organizētās noziedzības grupas. Bija shēmas Latvija–Lielbritānija vai Latvija–Īrija, bija vervētāji, dažādi starpnieki, organizatori. Tad sievietes jau tika maldinātas – viņām solīja darbu, bet, aizbraucot galā, pateica, ka jāprecas. Ja atteicās, sekoja vardarbība, izvarošanas, alkohols, narkotikas, līdz sieviete bija tādā stāvoklī, ka viņai bija vienalga, ko ar viņu dara, lai tikai liek mieru. Tad arī mēs ar to sākām pastiprināti strādāt,” stāsta Stabiņa.