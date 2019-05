Patlaban Rinkules vadītajā Preču un pakalpojumu uzraudzības daļas kolektīvā strādā 35 profesionāļi, kuru galvenais uzdevums ir aizsargāt iedzīvotājus, izņemot neatbilstošas preces no plašā tirgus. Tiek kontrolētas aptuveni 20 preču grupas, īpašu uzmanību pievēršot tieši bērnu precēm, rotaļlietām, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, gāzes iekārtām, būvizstrādājumiem, elektroprecēm un mašīniekārtām.

“Būtiskākā joma Eiropas Savienībā un mums vienmēr būs bērniem drošas preces – gan rotaļlietas, gan arī dažādas bērnu aprūpes preces: gultiņas, pārnēsājamās ierīces, arī ratiņi. Bērni ir visvairāk neaizsargātā patērētāju grupa, un viņiem jāvelta īpaša uzmanība,” skaidro Rinkule.

“Aptuveni puse no visām neatbilstošajām precēm ir no Ķīnas. To, protams, iespaido tas, ka no tās importē ļoti daudz rotaļlietu. Viena tām izplatīta problēma ir kaitīgo ftalātu izmantošana mīkstās plastmasas priekšmetos elastības palielināšanai, piemēram, leļļu galviņām. Lai gan kopumā tam ir tendence samazināties, tādu joprojām atklājam diezgan daudz,” viņa skaidro, “cita lieta ir sīkās detaļas, kas viegli atdalās. Ieraugot rotaļlietu, tas vienmēr nav tik nepārprotami skaidrs, un tad izmantojam noteiktus šablonus. Piemēram, skatāmies, vai grabuļi iet tajos iekšā, jo tas nozīmē, ka bērniņam noteiktā vecumā, uzkrītot tādam virsū, tas var nosprostot elpošanas ceļus.”