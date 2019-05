Par spīti baumām un spekulācijām, centrs sadarbībā ar tiesībsargājošām institūcijām nonāca pie secinājuma, ka nekādas reālas spēles, kurā bērnus kāds izaicinātu un mudinātu riskēt ar savu dzīvību, nav. “Bērni šur tur paši bija kaut ko izdomājuši darīt, bet tādu īstu problēmu nebija. Sanācām visas iestādes kopā un vienojāmies par vienotu pozīciju, kā arī sagatavojām materiālu par to, kas tas ir vai, drīzāk, nav,” skaidro interneta drošības eksperte. Drīz centra darbinieki ievērojuši, ka “Zilais valis” kļuvis par aktualitāti arī Bulgārijā. “Redzējām, ka viņi nonākuši pie tā paša secinājuma. Saskaņojām viedokli un varējām jau skaidrot to citiem kolēģiem Eiropas Savienībā. Mums šis fenomens bija 2017. gada februārī, bet britu kolēģi par to runāja tikai septembrī.”

Līdzīgs, bet īslaicīgāks biedējošu interneta baumu fenomens Latvijā uzplaiksnīja arī šī gada pavasarī. Parādījās ziņas par spēli “Momo”, kuras dēļ kaut kur it kā miruši bērni, bet to ilustrēja milzīga, briesmīga seja. “Nekādas spēles nebija, un šoreiz tā Latvijā arī bija īslaicīgi, turklāt daudzi bērni to bija redzējuši jau pagājušajā gadā, kad baumas par to izplatījās citviet Eiropā, bet Latvijā tā no jauna uzpeldēja tieši dažu histērisku vecāku dēļ. Tad skaidrojām, ka tas ir tikai veids, kā pelnīt naudu, – jo vairāk baidās, jo vairāk klikšķina uz attēlu un atver lapu,” stāsta eksperte.

Šādi interneta fenomenu uzplaiksnījumi neļauj iestāties rutīnai arī Latvijas Drošāka interneta centra darbā. “Ar jauniešiem un tehnoloģijām ir ļoti aizraujoši strādāt. Gandarījums ir tajos brīžos, kad saprotam, ka esam vareni un varam palīdzēt, panākot kāda satura izdzēšanu vai novēršot kādu pārestību,” norāda Katkovska.