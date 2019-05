Īpaši cieša sadarbība PVD ir ar līdzīgām institūcijām kaimiņos. “Sazvanāmies ja ne katru dienu, tad ļoti bieži. Viens zvans, “Whatsapp” ziņa vai “Skype” telekonference nav nekas neierasts. Ja kaut ko vajag, braucam arī pie viņiem,” teic PVD pārstāvis.

Kaimiņu būšanu spilgtāk apliecina gadījums 2010. gadā, kad Latvijā pēc gandrīz divdesmit gadu pārtraukuma konstatēja brucelozi kādā saimniecībā Talsu pusē. “Tur tapa pirmie algoritmi, kā šādās situācijās īsā laikā nogalināt lielu daudzumu dzīvnieku. Sakāpām virsū arī uz grābekļiem, bet radās pirmā saprašana. Kad pēc gada Lietuvā konstatēja klasisko cūku mēri saimniecībā ar padsmit tūkstošiem dzīvnieku, nākamajā dienā jau biju tur, daloties ar zināšanām, kuras bijām guvuši. Savukārt Āfrikas cūku mēris lielajās fermās pirmajiem bija lietuviešiem, un, kad tas skāra mūs, viņi varēja dalīties ar savām zināšanām,” ciešās saiknes raksturo Seržants.

Speciālists norāda, ka situācijā, kad starp valstīm ir vienotais tirgus, savstarpējā sadarbība ļāvusi ietekmēt to, lai ekonomiskās un veselības saglabāšanas intereses būtu vairāk sabalansētas un mazāk ierobežotu citu valstu iespējas. “No Pārtikas un veterinārā dienesta puses svarīgs uzdevums, lai veicinātu valsts interešu aizsardzību, ir profilakse. Piemēram, daudzas slimības Latvijas teritorijā ir likvidētas jau 90. gados, to paveica mūsu vecākie kolēģi vēl pie iepriekšējās sistēmas. Esam brīvi no leikozes un tuberkulozes, atsevišķas sugas brīvas no brucelozes, un, ja to tā saglabājam un spējam pierādīt, ka mums tās nav, tas veicina eksportu un atver daudzus jaunus tirgus,” saka Seržants.