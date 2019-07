Konsulārās palīdzības nodaļas acuraugs ir arī tie, kas izcieš cietumsodu dažādās pasaules malās. “Mums Latīņamerikā un Āzijā ir cilvēki, kas par narkotisko vielu pārvadāšanu sēž jau astoņus un vairāk gadu. Palīdzēt tajās valstīs kultūras un valodas dēļ ir sarežģītāk,” stāsta Salmiņa-Šuke, “mūsu galvenā funkcija ir saziņas uzturēšana starp tuviniekiem, ja vien viņi to vēlas, jo pavadīt desmit gadus prom no Latvijas ir ļoti smagi, bet, protams, cilvēks visam pielāgojas.” Ārlietu ministrija nevar sniegt aizturētajiem juridisko palīdzību, bet sniedz informāciju, kā viņiem pārsūtīt naudu, kā arī par dažādu dokumentu sagādi gan aizturētajam, gan Latvijā palikušajiem.

“Mana “mūža lieta”, kā to saucu, bija pirms daudziem gadiem. Saņēmām zvanu no jaunas meitenes, ka viņa ir aizturēta kādā eksotiskā Āzijas valstī par narkotisko vielu transportēšanu. Bija ļoti tuvu tam, lai viņai piespriestu nāvessodu. Toreiz to izjutu ļoti personīgi, jo viņai Latvijā bija palicis mazs bērniņš un es pati tajā laikā biju jaunā mamma. Mums ļoti, ļoti paveicās – viņai piesprieda tikai ilgu cietumsodu. Kamēr viņa to izcieta, viņas mamma ar bērniņu pie mums bieži nāca, jo vajadzēja visādas izziņas. Bērns izauga mūsu acu priekšā, un viņa atbrauca, kad bērns jau gāja trešajā klasē. Rīgas lidostā sagaidīja, arī es tur biju,” acīs pavīdot vieglam valgumam, atceras diplomāte. “Tā bija veiksme. Protams, tika ieguldīts liels darbs, bet tas varēja beigties citādi,” viņa piebilst.