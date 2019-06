Kolbergs, kā pats saka, paralēlajā starptautiskās sadarbības dzīvē jau desmito gadu ir arī vienotās Baltijas valstu plūdu seku likvidēšanas komandas dalībnieks. Savulaik Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta paspārnē radītā komanda ir gatava gandrīz vienmēr doties veikt glābšanas darbus. “Ja kāda cita Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai jebkura cita pasaules valsts pieprasa starptautisko palīdzību ūdens atsūknēšanai no applūdušām teritorijām, tad mēs, savstarpēji vienojoties, varam to piedāvāt,” norāda ugunsdzēsējs.

Tas līdz šim ir noticis trīs reizes – Polijā un Moldovā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. “Pamatā mūsu palīdzība nepieciešama kalnainos apvidos. Pavasarī sniegs kūst, paaugstinās upju ūdens līmenis. Gan Moldovā, gan Polijā strādājām vietās, kur bija pārrauti dambji un applūdušas lielas teritorijas, tostarp lielu pilsētu daļas, un bija nepieciešams no ūdens atbrīvot svarīgāko infrastruktūru – tieši lielās elektrostacijas, lai atjaunotu to normālu ikdienas darbu. Savukārt Balkānos – Bosnijā un Hercegovinā – upes bija izgājušas no krastiem,” misijās pieredzēto raksturo Kolbergs.

Misijā komanda dodas pilnā sastāvā – 15 profesionāli glābēji, kuri nodarbojas ar sūknēšanas darbiem, un četri biedri, kas pilnībā atbild tikai par loģistiku, ēdināšanu, izmitināšanu un jebko citu, kas komandas darba nodrošināšanai nepieciešams. “Pēc atbraukšanas sadarbībā ar vietējiem, ar kuriem par ierašanos esam iepriekš vienojušies, izvēlamies stratēģiski svarīgākās vietas, kur mūsu palīdzība ir nepieciešama. Brīdī, kad ūdens ir nokrities līdz tādam līmenim, lai tā pumpēšana atpakaļ no applūdušajām teritorijām nebūtu nelietderīga resursu tērēšana, mēs uzsākam darbu,” skaidro ugunsdzēsējs.

Viņš stāsta, ka komandu veido pieci cilvēki no katras dalībvalsts – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – un ikreiz komandas līderis ir no citas, bet viņa vietnieks – no citas. Savukārt četru cilvēku loģistikas vienību līdz 2017. gadam nodrošināja tikai Igaunijas glābēji, bet nu jau divus gadus arī mums ir šāda kapacitāte. Attiecīgi tagad uz krīzes vietu no Latvijas var izbraukt gan pieci, gan pieci plus četri cilvēki atkarībā no komandas iekšējās vienošanās. Piemēram, jau tagad ir nolemts, ka nākamajā braucienā rotācijas kārtībā gan vienības vadība, gan loģistika būs Latvijas pārstāvju ziņā.