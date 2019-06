Vārti jāsargā 24/7 režīmā, bet pretinieki var būt neredzami

Pelēkā divstāvu ēka nodreb katru reizi, kad garām aizripo kārtējais dzelzceļa smagsvars. Pelēkie mākoņi vēlīgi mazgā preču stacijas vagonu nebeidzamās rindas. Ir drūma vasaras priekšpusdiena, kuru kā dzirksteles no liesmojošas lāpas izgaismo oranžās vestēs tērpušos dzelzceļa darbinieku šaudīšanās nebeidzamajā sliežu un šauro pāreju valstībā. Pie kontroles punkta plašās rampas novietoti divi brūni kravas vagoni no Baltkrievijas. No kaimiņvalsts atceļojušo vagonu durvis ir noslēgtas, jo kontrolieru darbs jau paveikts. Kontroles punkta darbinieki laboratorijā nupat jau ir paņēmuši paraugus no Baltkrievijā ražota minerālūdens un nosūtījuši tos uz zinātnisko institūtu BIOR. Nogriezt, ieurbt, izmērīt mitrumu – Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punkta laboratorijas ir labi ekipētas, lai iegūtu paraugus un nosūtītu pārbaudīt pārtikas produktus un iepakojuma materiālus. Kā stāsta Silvija, līdz šim ar Baltkrievijā ražoto ūdeni problēmu nav bijis. Piemēram, pesticīdu atliekvielas tajā nav atrastas.

Pārtikas un citu preču plūsmu no Krievijas pēdējos gados apslāpējušas ekonomiskās sankcijas, daugavpilieši lielākoties uzņem kravas no Ukrainas un Baltkrievijas. Daugavpils inspektori gan pārbauda arī autoceļu kravas, tās pašlaik jau kļuvušas par galveno rūpju objektu. Ja mērītu tonnās, līderis būtu dzelzceļš, taču lielās preču dažādības dēļ (dažādus sīkus produktus, piemēram, mērcītes vai citas nelielas preces, taču neved vagoniem) lielāko darba daļu tomēr prasa autokravas.