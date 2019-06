“Dabas skaitīšana ir pirmais solis – apzinām, kas un kādā kvalitātē mums ir, un nākamais jau ir plānot, ko darīt, kā saglabāt. Mums pašiem ir svarīgi zināt, kas mums vispār ir, jo visu laiku runā, cik mēs esam zaļa valsts, kurā viss ir kārtībā un nekas nav īpaši jāsargā, taču tikai tagad uzzināsim, kā patiešām ir,” trīs gadus ilgā darba nozīmi skaidro inspektore.

Pēc visu Latvijas dabas vērtību apsekošanas informāciju, kas tagad tiek vēl pārbaudīta un analizēta, visi zemes platību īpašnieki, kuru īpašumos konstatēti biotopi, saņems DAP vēstuli, kā arī informācija būs pieejama DAP uzturētajā dabas datu pārraudzības sistēmā “Ozols”. Tas nākotnē atvieglos, piemēram, ekspertu saskaņojumu sniegšanu būvniecības vai cita veida saimnieciskās darbības uzsākšanai. Sistēmā uzreiz varēs redzēt situāciju. Ekspertu ievāktos datus varēs izmantot arī teritorijas attīstības plānošanai, dabas aizsardzības plānu izstrādē.

“Bailes, ka biotopa esamības dēļ aizliegs saimniecisko darbību, ir nepamatotas, bet nekas jau nemainās – ja teritorijā bija kas aizsargājams, tad tas tāpat būtu jākonstatē pie būvniecības uzsākšanas. Dabas skaitīšana nekādus ierobežojumus neuzliek,” mierina inspektore, ““Ozolā” jau pakāpeniski publicētie dati un tie, kas vēl tiks publicēti, ļauj labāk saprast, kas mums vispār ir palicis, jo ļoti daudz ir zaudēts.”

Viņa min piemēru, ka no 40 000 kilometru upju apmēram trešā daļa padomju gados ir iztaisnota, izjaucot to dabīgās īpašības un pārveidojot par grāvjiem, iznīcinot trešo daļu upju biotopu. “Tagad mazāk nekā 10% no tām novērojami atjaunošanās procesi. Diemžēl daļu pārtīra un atkal izveido grāvjus. Protams, Latvijā ir pārpurvošanās tendence, bet iespējama arī videi draudzīga meliorācija. Kaut kas nāk klāt, kaut kas pazūd,” situāciju raksturo zaļo uzskatu entuziaste.