Jau šoruden “Ferratum” Rīgā pulcēs pašus drosmīgākos – Latvijā ieradīsies rallijkrosa piloti no visas pasaules, lai sacenstos par labākā rallijkrosa pilota titulu “Ferratum World RX” sacīkstēs. Šogad “Ferratum World RX” braucējiem pirmo reizi ir iespēja mēroties spēkiem arī elektroauto klasē, kas būtiski maina arī šādās sacensībās ierasto skaņu buķeti. “Dzelžu” rūkoņa, ātrums, dinamika, pārgalvīga drosme un neizmērojams fanu skaits visā pasaulē – tās ir raksturīgas iezīmes ne tikai autosportā, bet arī mūsdienu revolucionārākajā un aktuālākajā elektroniskās mūzikas žanrā – tehno.



“Ferratum Challenge 2022” dalībnieki ir divi elektroniskās mūzikas mākslinieki no Latvijas – Ksenija jeb Ksenia Kamikaza un Artjoms, kurš uzstājas ar skatuves vārdu Cursal. Vai viņiem būs pa spēkam radīt tehno mūzikas šedevru, izmantojot tikai autosporta sacīkšu skaņas?



Pārbaudījuma ietvaros abiem mūziķiem tika nodotas iepriekš ierakstītas automašīnu radītas skaņas – dzinēja, riepu, durvju, motora pārsega, bagāžnieka, logu tīrītāju un citu sporta automašīnu elementu trokšņi. Viņu uzdevums ir no šīm skaņām radīt muzikālu kompozīciju, pierādot, ka māksla ir saskatāma it visā – pats galvenais ir spēt to saredzēt un sadzirdēt!



Ferratum iepazīstina “Delfi” lasītājus ar šī radošā procesa aizkulisēm – abi mūziķi pastāsta par sevi, savu radošo ceļu, komerciju, darbu un citiem ikdienas izaicinājumiem, ar kuriem pazīstams būs ikviens. Tās ir universālas dzīves pieredzes, kas tiek izpaustas neierastā veidā.



Kurš no viņiem ir spējis tikt galā ar šo izaicinājumu labāk? Tas ir jūsu – “Delfi” lasītāju – ziņā!