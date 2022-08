Arī pirms savu skaņdarbu radīšanas Artjoms ir bijis cieši saistīts ar mūzikas industriju – līdz tam viņš ir darbojies kā promouteris mūzikas aizkulisēs. Sadarbojoties ar ierakstu kompānijām, savā "YouTube" platformā viņš popularizējis jaunos māksliniekus, mūziku, kas pašam šķitusi aizraujoša. "Toreiz man bija kanāls ar aptuveni 20 tūkstošiem sekotāju, kas bija lielāks pārklājums, nekā dažām ierakstu kompānijām. Man iesūtīja saturu, ko es pēc tam atlasīju un parādīju savai auditorijai," viņš stāsta.



"Bija mēģinājumi kaut ko radīt pašam, bet paškritika neļāva turpināt. Kaut ko vienmēr biju centies radīt jau no bērnības, bet nebiju atradis neko, kas pietiekami piesaistītu, turklāt bija pārāk augstas prasības pašam pret sevi. Tikai salīdzinoši nesen sāku sevi apzināties un virzīties uz priekšu," stāsta Artjoms. "Biju no visa noguris, un viss, kas man bija palicis, bija vēlme kaut ko radīt. Esmu mēģinājis strādāt birojā, bet tas nav domāts man – man vajag rakstīt, izdomāt kaut ko jaunu, īstenot savas idejas. Protams, vienmēr ir bijušas šaubas par to, kā nopelnīt un izdzīvot, bet kuram gan nav šādu pārdomu?"



Tagad Artjoms ir viens no retajiem vietējiem mūziķiem, kuram ir izdevies nodibināt ciešas attiecības ar amerikāņu ierakstu kompānijām, un pašlaik norit sadarbība ar diviem leibliem, kas tehno mūzikas sfērā ir iemantojušas plašu atpazīstamību – "We Build Machines", kas bāzēts Mineapolisā, un "Omen Recordings", kas atrodas Losandželosā.



"Pirms diviem vai pat pusotra gada es pat nevarēju iedomāties, ka sadarbošos ar ierakstu kompānijām, kas izdod mūziku, kuru klausos es pats," viņš stāsta. "Mani īpaši nesatrauc, ka neesmu plaši pazīstams, patiesībā man tas pat patīk. Popularitāte nekad nav bijis mans galvenais mērķis – es daru to, kas man patīk, un to, ko esmu gribējis jau kopš biju bērns."