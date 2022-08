Ksenijas panākumi neaprobežojas tikai ar neparastiem un apmeklētāju iecienītiem pasākumiem – arī viņai pašai ir izdevies uzstāties pasaules klases festivālos un platformās. Taču ko šie panākumi nozīmē viņai pašai?



"Tas ir kā ieraksts CV. Tie ir karjeras brīži, kurus tavi “darba devēji” pēc tam var apskatīt un novērtēt. Nav tā, ka es darītu visu, lai tiektos uz kādu konkrētu festivālu vai klubu, es vienkārši izmantoju iespējas. Viena no tādām iespējām bija "Burning Man", kas norisinās Amerikā. Tas viss ir daudz citādāk, nekā biju iztēlojusies, – vēl foršāk, nekā skatoties no malas. Tā ir pavisam cita pasaule, no kuras iznāc pilnīgi cits cilvēks. Tāpat mani aicināja uzstāties "Boiler Room" un HOR platformā, tas arī ir neliels solis uz pasaules skatuvi," viņa stāsta.



Ceļojot un uzstājoties visā pasaulē, Ksenijai ir izveidojies skaidrs priekšstats par to, kā Latvijas auditorija atšķiras no citu valstu publikas: "Sabiedrība šeit ir ļoti konservatīva, arī jaunieši. Es nezinu, vai tas tiek nodots gēnos, vai tas ir audzināšanas dēļ, bet tendence ir tāda, ka cilvēki nedodas apmeklēt kaut ko jaunu, varbūt pietrūkst ziņkārības."



Izrādās, mentalitātes atšķirības ir vērojamas arī starp tik šķietami līdzīgām valstīm kā Latvija un Lietuva. "Ja Lietuvā atver jaunu klubu, cilvēki stāv rindā un grib redzēt, kas tur ir jauns, jo vecais jau ir apnicis. Ja jaunu klubu atver te, neviena tur nav, jo visi gaida, kad kāds aizies pirmais un pateiks, vai ir vērts to darīt," viņa stāsta.



Par spīti tam visam, Ksenija turpina radīt mūziku un rīkot pasākumus tepat, Latvijā, jo, kā stāsta viņa pati, lai gan neliela, elektroniskās mūzikas kopiena šeit ir un pamest to neļauj rūpes un aizgādniecība pār to.