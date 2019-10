Gripa nāk - laiks vakcinēties!

Gadījumos, kad gripa tomēr ņēmusi virsroku, nepieciešams nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, jo vīrusu ārstē ar medikamentu palīdzību. Atšķirībā no saaukstēšanās, kas parasti ilgst no septiņām līdz desmit dienām, gripas simptomus iespējams novērot ilgāk – līdz pat vairākām nedēļām, vēsta portāls “Healthline”. Papildus medikamentiem, kas tiek lietoti ārstēšanās periodā, slimniekam ieteicams atpūsties, dzert pietiekami daudz šķidruma un lietot citas zāles, kas palīdz atvieglot simptomus, piemēram, galvassāpes, iesaka portāls “Prevention”.

Tomēr ne vienmēr gripas pārslimošana norit bez problēmām, dažkārt iespējamas komplikācijas, kas var būt pat dzīvībai bīstamas. Dažas no biežāk piedzīvotajām komplikācijām, kas minētas portālā “Prevention”, ir pneimonija, bronhīts, sepse, kā arī astmas, sirds un asinsvadu slimību simptomu saasināšanās. Slimojot ar gripu, galvenais sekot līdzi simptomiem un to izmaiņām. Ja drudzis ilgst vairāk nekā dažas dienas vai slimnieks sajūt sāpes pakrūtē, saskaras ar problēmām elpojot, nepārtraukti klepo vai jūtas vārgs, nekavējoties par to jāziņo ģimenes ārstam, jo tieši šādas izpausmes var liecināt par komplikācijām.

Lai sevi pasargātu no gripas vīrusa, ieteicams sekot SPKC un portālu “Healthline” un “Prevention” apkopotajiem padomiem. Pirmkārt, gripas sezonas laikā pēc iespējas jāizvairās no vietām, kuras apmeklē daudz cilvēku, jo inficēšanās notiek, cilvēkam ieelpojot gaisu, kas satur gripas vīrusu, vai lietojot inficētus priekšmetus. Otrkārt, regulāri jāmazgā rokas un jāizvairās no pieskaršanās mutei, degunam un acīm, jo vīruss uz cietām virsmām var izdzīvot līdz pat astoņām stundām. Treškārt, jāizvairās no kopīgu trauku lietošanas, jo īpaši tad, ja novērojamas saaukstēšanās pazīmes. Lai gan, sekojot šiem padomiem, izvairīšanās no gripas vīrusa ir vairāk iespējama, portālā “Healthline” uzsvērts, ka visefektīvākais veids, kā parūpēties par savu veselību, ir ikgadējā pretgripas vakcīna.