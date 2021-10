Ko atklāsi, iepērkoties 'Lidl'?

Beidzot tas ir noticis! Arī Latvijā ir atvērti "Lidl" veikali – jauni, plaši, gaiši un priecīgi. Tajos savus pircējus gaida ne tikai plašs svaigu un kvalitatīvu pārtikas preču piedāvājums par izdevīgām cenām, bet arī interesants mājas preču, apģērbu, bērnu preču klāsts, preces ēdiena gatavošanai un vieglam mājas solim.

Lai arī mūsu svaigākie piedāvājumi vienmēr atrodami "lidl.lv", šajā rakstā atklāsim piecas lietas, ko atklāsi jaunajos "Lidl" veikalos. Pievērs uzmanību un izmanto šos ieteikumus, lai iepirkšanās "Lidl" vienmēr iepriecinātu.

1. Vienmēr svaigi cepta maize un gardas smalkmaizītes

Katrā "Lidl" veikalā ir sava maizes ceptuve, ko pamanīsi pirmo, ienākot veikalā. Tajā vairākas reizes dienā cep svaigu maizi un gardas smalkmaizītes. Kopumā ceptuve piedāvā tuvu 60 dažādus maizes izstrādājumus.

Īpašu vērību iesakām pievērst plašajam smalkmaizīšu stendam – tajā atradīsi konditorejas izstrādājumus, kas jau ir iekarojuši pircēju sirdis citviet Eiropā; tās ir maizītes ar tradicionālajām receptēm no Vācijas, Portugāles un citām valstīm. Izsalkumu ātri remdēt palīdzēs arī karsto hamburgeru piedāvājums.

2. Plašs mājas preču, apģērbu un darbarīku klāsts

Daudziem pircējiem patīkams atklājums būs plašais "Lidl" nepārtikas preču, tekstilizstrādājumu un darba rīku piedāvājums. Vieglākai saimniekošanai virtuvē pie mums atradīsi uzticamas sadzīves elektroierīces. Saviem hobijiem – kvalitatīvus un pārbaudītus dārza darbarīkus, instrumentus mājas remontiem, kā arī piederumus auto apkopei un atpūtai svaigā gaisā. Tāpat "Lidl" piedāvājumā ir kvalitatīvi, ērti un izturīgi apģērbi sievietēm, vīriešiem un visu vecumu bērniem, kas seko modes tendencēm un apmierinās katra dzīvesstila vajadzības.

Pirmais ieteikums – šajās nodaļās ieskaties katrā veikala apmeklējuma reizē, jo pārsteidzošu un noderīgu preču piedāvājums te mainās ļoti regulāri.

Otrais ieteikums – ja redzi ko interesantu, pērc to tagad! Dažādu akcijas preču produktu piedāvājums mainīsies divreiz nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās, un jau nākamajā dienā iekārotā prece var izrādīties pilnībā izpirkta.

3. Atklāj sev jaunu zīmolu pasauli!

"Lidl" preču sortimentā ir aptuveni 2500 dažādu pārtikas un nepārtikas produktu. Tu vari izvēlēties no sev jau zināmu zīmolu produktiem, kā arī iecienītiem un godalgotiem "Lidl" privātajiem zīmoliem, kas ir pieejami vienīgi mūsu veikalos. Privātie zīmoli mūsu piedāvājumā aizņem lielāko daļu no visiem pārdošanā esošajiem produktiem. Lielai daļai pircēju tie būs Latvijā vēl neredzēti jaunatklājumi. Tāpēc nebaidies no sākotnēji svešajiem zīmoliem, iepazīsti tos un sauc par savējiem!

"Lidl" garantē stingru un rūpīgu kvalitātes kontroli visiem pārdošanā esošajiem produktiem. Mūsu piedāvājumā vienmēr atradīsi sulīgus augļus un dārzeņus, svaigus gaļas un zivju produktus. Ikdienas lietošanā drošas nepārtikas preces. Ja augstākā kvalitāte ir pieejama par zemāku cenu – kādēļ gan pārmaksāt? Lai kāda būtu Tava izvēle, vari būt drošs par "Lidl" zīmolu produktu kvalitāti un lielisko garšu!

4. Visas ikdienā nepieciešamās preces un patīkami pārsteigumi

Uz "Lidl" droši vari doties pēc visām ikdienā nepieciešamajām pārtikas un mājas precēm – veikalos vienmēr būs svaigi dārzeņi, gardi gaļas un zivju produkti, svaigi cepta maize, kā arī plašs "Cien" kosmētikas, "Lupilu" bērnu produktu, "W5" mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļu, "Parkside" mājas remonta un dārza darba instrumentu piedāvājums. Vairāk par mūsu zīmoliem lasi šeit.

Sev nepieciešamos produktus veikalā atradīs arī bioloģiskās pārtikas piekritēji un cilvēki ar īpašām diētas prasībām, piemēram, bezglutēna un bezlaktozes produktus.

Tāpat "Lidl" vari iegādāties gardumus saviem mājas mīluļiem – suņiem un kaķiem. "Lidl" piedāvā vienuviet visas ikdienā nepieciešamās preces izcilā Eiropas kvalitātē, ko garantē starptautiski atzīti sertifikāti un kvalitātes zīmes.

5. Eksotiskas un gardas tematiskās nedēļas

Zināms, ka latvieši labprāt eksperimentē ar jaunām garšām. Tāpēc viens no "Lidl" īpašajiem piedāvājumiem gan ikdienas pircējiem, gan garšas kārpiņu jaunu kairinājumu meklētājiem ir regulāras produktu tematiskās nedēļas, kuru laikā piedāvāsim īpaši atlasītus ēdienus un produktus no Francijas, Itālijas, Grieķijas, Āzijas un citiem pasaules reģioniem.

Tematisko nedēļu laikā veikalos atradīsi produktus, kas nebūs pieejami ikdienas produktu pastāvīgajā sortimentā. Tāpēc pievērs uzmanību tematisko nedēļu piedāvājumiem, lai nepalaistu garām lielisku iespēju izgaršot tieši savas iecienītās virtuves produktus ar oriģinālās garšas kvalitātes garantiju!